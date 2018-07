Reuters Motorista usava carro semi-automático da Tesla, mas não obedecia aos avisos para colocar as mãos no volante.

A gigante chinesa Tencent adquiriu participação de 5% da fabricante de veículos elétricos Tesla, num valor total de US$ 1,8 bilhão. A informação, confirmada em um documento apresentado nesta terça-feira, 28, à comissão que supervisiona a Bolsa americana, apenas confirmou o rumor de que a empresa oriental estaria interessada em investir de maneira mais agressiva no setor de carros autônomos e elétricos.

A empresa chinesa, que é responsável, dentre outras coisas, por serviços de jogos para celular e computação em nuvem, é conhecida por ser a responsável pelo aplicativo de mensagens WeChat, um dos maiores concorrentes do WhatsApp e principal serviço de comunicação por aplicativos na China. Nos últimos meses, no entanto, a companhia afirmou que pretende expandir sua área de atuação para outros serviços de tecnologias emergentes, como a de veículos autônomos.

Agora, de acordo com o jornal Financial Times, a Tencent já se tornou a quinta maior acionista da fabricante Tesla, que é comandada pelo presidente executivo, com 21% do capital.

Após o anúncio de investimento da Tencent, as ações da Tesla tiveram uma alta de 2,88%, alcançando o valor de US$ 277,84.

Aposta. A decisão da Tencent em investir na Tesla surge logo após a empresa de Elon Musk receber um investimento de US$ 1,15 bilhão neste mês. O objetivo, de acordo com Musk, é financiar a produção de carro elétrico Model 3, que deverá ser lançado ainda neste ano e irá inaugurar a presença da Tesla em carros de menor custo — tendo um custo de US$ 35 mil.