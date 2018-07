Pony Ma Huateng, presidente executivo da Tencent

O bilionário chinês Pony Ma Huateng, fundador do grupo de internet Tencent, disse nesta sexta-feira, 23, que sua empresa vai doar 2% de seus lucros anuais para caridade. O anúncio acontece um mês depois da China introduzir novas leis para criar uma regulamentação mais simples para empresas de tecnologia lidarem com investimentos para caridade.

Em comunidado à imprensa, o bilionário disse que a ausência de regulação atrapalhava sua atividade filantrópica. Após a notícia, Huateng se junta à lista de magnatas da tecnologia chineses que passaram a liderar a lista de filantropos do País – entre eles, estão Jack Ma e Joe Tsai, do Alibaba, e o co-fundador da Tencent, Chen Yidan.

Em 2014, Jack Ma e Joe Tsai, do Alibaba, cederam ações de sua empresa no valor de US$ 3 bi para caridade. Hoje, a Tencent é a maior empresa chinesa de mídias sociais e entretenimento, em grande parte por conta do app de mensagens WeChat. Em 2015, a empresa teve lucros de US$ 4,37 bilhões – o que a faria doar US$ 87 milhões na época.

Além disso, a Tencent é a empresa mais valiosa listada no mercado asiático – o Alibaba, por exemplo, tem seu capital aberto nos Estados Unidos.

As novas leis da China a respeito da filantropia online, que começaram a valer em 1º de setembro, permitem apenas que determinadas plataformas de internet possam ser utilizadas para levantar fundos. Tencent, Alibaba e Baidu estiveram entre as 13 primeiras plataformas aprovadas pelo governo local.