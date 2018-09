REUTERS/Edgar Su O aplicativo Grab, com sede em Cingapura, é um dos principais concorrentes do Uber no mundo

Os aplicativos de caronas Uber e Grab foram multados pela autoridade regulatória de Cingapura nesta segunda-feira, 24. A medida é uma reação à fusão das duas empresas, que aconteceu em março deste ano – segundo a autoridade, isso causou aumento dos preços. Foram impostas também medidas para abrir o mercado a concorrentes do setor.

O valor total da multa é US$ 9,5 milhões, um valor relativamente baixo se comparado aos valores multibilionários das empresas. Entretanto, as medidas tomadas pela Comissão de Competição e Consumo de Cingapura representam a maior censura de um regulador desde que o acordo dos dois aplicativos foi revelado.

Entre as medidas, o órgão antitruste disse que exigiria que motoristas do Grab não tenham exclusividade com a empresa e que acordos de exclusividade do Grab com quaisquer frotas de táxi sejam encerrados.

Além disso, o Uber terá que vender seus serviços de aluguel de carro, uma operação parelela mas rentável, para qualquer concorrente que faça uma oferta razoável e não poderá vender os veículos para o Grab sem a permissão da autoridade regulatória.

A autoridade determinou ainda que o Grab deve manter sistemas que protegem clientes de aumentos excessivos de preço e também protegem motoristas de altas nas comissões que eles pagam ao aplicativo.

Em resposta, o Uber disse que acredita que a decisão foi baseada em uma “definição inapropriadamente limitada do mercado” e que consideraria recorrer. Já o Grab afirmou que concluiu o acordo dentro dos direitos legais e que não violou as leis da concorrência. A empresa acrescentou ainda que cumpriria as medidas impostas pelo regulador.

A Go-Jek, empresa da Indonésia que planeja lançar serviços em Cingapura, recebeu com bons olhos as medidas do regulador. “Nós estamos encorajados ao vermos medidas serem tomadas para nivelar o campo de jogo – isso terá um efeito significativo em nossa estratégia e cronograma”, disse a empresa.

A Comissão de Competição e Consumo de Cingapura afirmou que avalia suspender ou remover as medidas caso concorrentes do Grab consigam espaço no mercado de aplicativos de caronas.

Fusão. O Uber vendeu suas operações no Sudeste asiático para a concorrente regional Grab em março deste ano, em troca de uma participação de cerca de 27% na empresa sediada em Cingapura. O negócio faz parte de uma estratégia que visa reduzir perdas no mercado global, já adotada na China e na Rússia.