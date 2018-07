Edgar Su/Reuters Uber vende suas operações no sudeste asiático para a rival Grab

A autoridade regulatória de Cingapura propôs nesta quinta-feira, 5, que os aplicativos de transporte Uber e Grab tenham de fazer ajustes para concretizarem sua fusão no país – em março, a startup americana vendeu suas operações no Sudeste Asiático para o rival em troca de ações, em uma estratégia que visa reduzir perdas no mercado global, já adotada na China e na Rússia.

Para a Comissão de Consumo e Competição de Cingapura (CCCS, na sigla em inglês), a fusão só poderá acontecer caso o Grab não exija exclusividade de seus motoristas parceiros, bem como mantenha estável seu algoritmo de precificação de corridas e comissão cedida aos motoristas, até que a competição volte a acontecer no mercado – juntas, as duas empresas vão deter a maioria do mercado de transporte particular no país.

É a primeira vez que a autoridade regulatória local, conhecida por ser bastante permissiva, aplica multas em uma operação de fusão – os valores, porém, serão calculados apenas quando as duas empresas conseguirem informar quanto dominarão do mercado de corridas por aplicativo no país.

A CCCS disse ainda que poderá pedir a reversão da negociação, embora reconheça que isso seja complicado – após anunciar a transação, o Uber simplesmente deixou de operar no país. "Não acho que vai acontecer, porque não há jeito prático para isso ser realizado", avaliou o professor de economia Walter Theseira, da Universidade de Ciências Sociais de Cingapura.

O Grab respondeu ao comunicado, dizendo que discorda com as decisões da agência regulatória. "Vamos tomar todos os passos apropriados para apelar da decisão", disse a empresa, por meio de nota.