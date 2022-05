DIOGO MOREIRA/FRAME/PAGOS Clientes da Claro relatam apagão nos sistemas

Alguns usuários relataram problemas ao acessar serviços da operadora de telefonia Claro na manhã desta segunda-feira, 2. De acordo com relatos, não é possível navegar na internet móvel ou fazer ligações — ambos os serviços estariam sem sinal desde as primeiras horas da manhã desta segunda. No Twitter, a Claro informou que tem investigado o problema.

Mesmo sem nenhum aviso oficial, o Twitter da operadora tem respondido diversas mensagens pedindo para que os usuários afetados pelo problema possam entrar em contato com a empresa. Em uma publicação, a Claro responde que já existe uma equipe tratando o problema em São Paulo e em Campinas, mas não divulgou o que teria ocasionado a queda dos sistemas.

Olá, bom dia! Verifiquei em meus sistemas que já temos uma equipe tratando a falha na localidade de São Paulo (11) e Campinas (19), para regularizar a coberta o quanto antes. Peço desculpas pelo transtorno e agradeço a compreensão — Claro Brasil (@ClaroBrasil) May 2, 2022

A principal queixa é de um erro a hora de acessar a internet, que não reconhece a linha como cliente da operadora. Usuários também afirmam que nem o aplicativo nem o site da Claro estão disponíveis para contato ou mesmo para acessar as configurações pessoais de cada plano. A reportagem entrou em contato com a operadora, mas ainda não obteve resposta.

De acordo com o site DownDetector, que monitora atividades de serviços na internet, as reclamações começaram por vonta das 6h da manhã e, por volta das 11h, o serviço ainda não havia normalizado. Nas redes, usuários não pouparam a operadora das reclamações e cobraram a Claro sobre o que estaria tirando os serviços do ar.

Hoje o dia começou bem com a Claro Não consigo fazer ligações e nem receber ligações desde cedo. Detalhe o plano aumentou o valor Será que terá desconto na fatura do tempo que está fora? @ClaroBrasil — Kon ferraz (@ceicaoferraz) May 2, 2022

Ei @ClaroBrasil quanto tempo mais vamos ficar sem serviço algum??? Já vi mta gente reclamando. Nada de sinal. #Claro — aline (@arrozvaiporcima) May 2, 2022