Sergio Peres/Reuters Claro quer o leilão do 5G apenas em 2021

O presidente da Claro, Paulo César Teixeira, afirmou nesta quarta-feira, 6, em uma live promovida pela Futurecom que a rede 5G ainda precisa de “maturidade” para ser implementada no Brasil. Segundo o executivo, o leilão do 5G deve ser adiado diante do cenário de incerteza provocado pela pandemia de coronavírus.

A alta no dólar e a incompatibilidade de muitos celulares são alguns dos pontos que Teixeira defende para adiar a chegada da tecnologia no País. A crise, causada pelo coronavírus também é um argumento para que o leilão aconteça apenas no ano que vem.

“O 5G vai ter que ser replanejado, porque não faz sentido nesse cenário todo. Naturalmente, se colocou um cenário de bastante incerteza, então eu acho que é mais saudável reprogramar o 5G para que [o leilão] venha a ocorrer no início do próximo ano, em uma perspectiva muito mais positiva", afirmou no evento online.

Além disso, segundo ele, os aparelhos celulares que suportam o 5G ainda são muito caros, e que a crise que ocorre atualmente pode frear o consumo de novos dispositivos. O cenário também demonstra que a rede tem chegado por aqui antes das tecnologias. Teixeira afirmou que apenas 20% dos aparelhos conectados na rede 4,5G (LTE-Advanced) da Claro possuem Massive MIMO, tecnologia que suporta o melhor aproveitamento dessa capacidade móvel.

“A maturidade da tecnologia também é fundamental. Não adianta você querer colocar uma tecnologia nova, que vai ter associado a ela uma série de novos produtos se todos eles impõem um preço maior. Não adianta ter aparelhos 5G se eles não têm preços que as pessoas possam comprar ou tenham interesse em comprar”, explicou.

No início de abril, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), afirmou que, apesar de monitorar a situação do coronavírus no Brasil, ainda era cedo para falar em adiamento do leilão do 5G. Segundo posicionamento do órgão para a agência de notícias Reuters na época, qualquer conversa a respeito era considerada prematura e que ainda era possível realizar o leilão até o final de 2020.