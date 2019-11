Helvio Romero/Estadão ClickBus vai dar crédito de R$ 10 no Uber a cada compra de passagem

A startup de passagens de ônibus ClickBus anunciou nesta terça, 5, uma parceria com o Uber para ajudar os viajantes a chegarem na rodoviária. Até 15 de dezembro, cada compra de passagem na plataforma gera um crédito de R$ 10 no app de transporte que pode ser usado na chegada ou na saída da rodoviária.

"Trabalhamos todos os dias para facilitar a conexão entre pessoas e seus destinos, e entendemos que precisávamos oferecer uma experiência de ponta a ponta no deslocamento até a rodoviária e para o destino final. Diante de uma abrangência nacional única, a parceria com a Uber traz um ganho significativo para os milhares de viajantes que contam com a ClickBus para garantir suas passagens de ônibus online em todo o Brasil", escreveu em comunicado Fernando Prado, presidente executivo da ClickBus.

Fundada em 2013, a ClickBus é dona de uma plataforma digital que reúne ofertas de passagens a vários destinos, com comparação de preços, horários e serviços de várias companhias. No final de agosto, a empresa tinha 115 funcionários e planejava vender mais de R$ 1 bilhão em passagens em 2019. “Muita gente não comprava a passagem na internet porque sabia que ia precisar trocar na rodoviária. Isso vai mudar”, disse Prado ao Estado.