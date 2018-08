Sérgio Castro/Estadão A startup brasileira 99 foi adquirida pela chinesa Didi no início de 2018 por US$ 600 milhões

A empresa de aplicativo de transportes, 99, anunciou que ampliou as bandeiras de cartão de créditos aceitos no app. Agora, usuários de American Express, Elo e Hiper se juntam as opções da Visa e Mastercard como possibilidades de pagamento das viagens compartilhadas.

Segundo estimativas a companhia, com a ampliação, 99% dos usuários de cartão de crédito no Brasil agora podem usar o aplicativo para realizar viagens. Com as novas bandeiras, o número de novos passageiros aumentou para 10%.

Em nota, a 99 diz que além do número de passageiros, a expectativa é que a novidade aumente a quantidade de viagens e, consequentemente, ganhos para os motoristas.

As novas opções de bandeira já podem ser cadastradas pelos usuários em seus aplicativos desde a última segunda-feira, 18.

Mudanças. A startup 99 foi comprada no início do ano por US$ 600 milhões pela gigante de tecnologia chinesa Didi Chuxing. Desde então, novidades foram implementadas na empresa, como a troca dos aplicativos de usuários e motoristas e a mudança da gestão da empresa, agora comandada por Tony Qiu.

Em abril, a 99 também anunciou que tem planos de expansão para outros países da América Latina, mas não explicou como e quando faria isso.