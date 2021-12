Desde a semana passada, clientes da Claro estão sem conseguir acessar os serviços da operadora por causa de um suposto problema nos sistemas da empresa. Nas redes sociais, eles alegam não conseguir realizar recarga de celular, fazer portabilidade de chip, acessar o App Meu Claro, e pagar faturas.

“Gente a Claro tá fora do ar já faz dois dias. O sistema não tá pegando nada, nem a TV e nem no celular. Fui contratar um outro plano mas o site tá dando erro ao contratar qualquer plano. Alô Claro arrumem essa casa, qual a previsão pra isso voltar ao normal?”, escreveu no Twitter um dos usuários.

“Estou trocando a telefonia móvel da Tim pela Claro (a segunda já tenho em casa), dei a má sorte que desde sábado o sistema da Claro tá fora do ar e não consigo ativar o chip nem concluir a portabilidade…”, relatou um outro cliente.

@ClaroBrasil A operadora está com o sistema fora do ar o dia todo, não consigo fazer recarga e nem acessar o app Claro Movel. Liguei 1052 e o atendente relatou problemas no sistema, é só comigo? — Tiago Iracet (@TiagoIracet) December 27, 2021

Estou trocando a telefonia móvel da Tim pela Claro (a segunda já tenho em casa), dei a má sorte que desde sábado o sistema da Claro tá fora do ar e não consigo ativar o chip nem concluir a portabilidade... — Leandro Corrêa (@Lele_omc) December 28, 2021

Também nas redes, supostos funcionários da empresa também comentam a existência do problema. Alguns afirmaram que não havia sistema nem no setor de vendas.

Amigo. Eu trabalho na Claro e os sistemas estão fora do ar desde o dia 25. TODOS os sistemas, inclusive o de vendas. Basta dar um Google que vc vê reportagens falando sobre. — rssilvabh (@rssilvabh) December 28, 2021

Os clientes reclamavam também que não há maneiras de contato com a empresa para, nem por e-mail, WhatsApp ou pelo #1052.

@ClaroBrasil A operadora está com o sistema fora do ar o dia todo, não consigo fazer recarga e nem acessar o app Claro Movel. Liguei 1052 e o atendente relatou problemas no sistema, é só comigo? — Tiago Iracet (@TiagoIracet) December 27, 2021

Após contato da reportagem, a Claro disse em nota: "A Claro informa que houve uma instabilidade sistêmica, que já foi solucionada, e os serviços de atendimento ao consumidor que foram impactados já estão funcionando normalmente."

Procon-SP vai notificar a empresa

O Estadão entrou em contato com o Procon-SP, que por sua vez afirmou ter acionado a empresa. "A empresa deverá explicar por quais razões os consumidores ficaram impossibilitados de entrar em contato com a operadora, que tipos de atendimentos foram afetados e prejudicados, por quanto tempo perdura o problema, quais providências foram adotadas para solução das demandas, além de esclarecer qual plano de ação foi adotado para ressarcimento dos valores relativos aos serviços não prestados", diz o órgão em nota.

*é estagiário sob supervisão do editor Bruno Romani