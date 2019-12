Bruno Capelas/Estadão O Nubank anunciou o cartão de débito em dezembro do ano passado

O Nubank anunciou nesta quarta, 18, que seus clientes poderão pagar os serviços de Uber e iFood com o cartão de débito da empresa. As transações estão em testes com alguns usuários e deverão ser estendidas para toda a base até fevereiro.

Os clientes da empresa já conseguem pagar a assinatura da Netflix e do Spotify usando o cartão de débito. "Criamos a NuConta para ressignificar a maneira como os brasileiros lidam com serviços financeiros. Com isso em mente, estamos continuamente desenvolvendo soluções que consolidem a nossa conta digital como uma alternativa completa à experiência oferecida pelos bancos tradicionais", afirma Vitor Olivier, vice-presidente de Consumo do Nubank.

Para pagar os serviços do iFood e Uber, o cliente deve usar nas páginas de pagamentos das empresa os números impressos no cartão com a função débito.

A NuConta, a conta digital da empresa, atingiu a marca de 12 milhões de clientes. Inaugurada há dois anos, a NuConta já é o maior produto da empresa. A companhia anunciou nos últimos meses o fim da lista de espera para o cartão de crédito, liberou o cartão de débito para todos os clientes, abriu opções de investimento, iniciou transferências por DOC para as contas e criou a conta jurídica.

O Nubank tem mais de 15 milhões de clientes no Brasil e já recebeu mais de sete rodadas de investimento. Em julho, a empresa se tornou a primeira startup brasileira a ser avaliada em cerca de US$ 10 bilhões, após um aporte de US$ 400 milhões liderado pelo fundo americano TCV, investidor de gigantes como Facebook, Netflix e Airbnb.