Paulo Whitaker/Reuters Clientes do Nubank reclamaram de 'sumiço' de dinheiro

Na noite desta terça, 7, clientes do Nubank reclamaram de que valores de suas contas desapareceram sem maiores explicações. As reclamações foram parar no Twitter. Em comum, todas diziam que valores entre R$ 200 e R$ 600 tinham sumido de suas contas.

Entre os afetados havia reclamações de não conseguir contato com a empresa para tratar do problema. Durante a noite, porém, os clientes receberam um pedido de desculpas e os valores foram devolvidos às contas. Na manhã desta quarta, 8, a startup emitiu posicionamento sobre o problema e apontou falhas no sistema da Caixa Econômica Federal.

"Entre 15 de abril e 10 de junho de 2020, parte dos clientes do Nubank que realizou o pagamento de boletos por meio da Caixa Econômica Federal recebeu em sua conta digital uma quantia superior ao valor correto. O erro ocorreu devido a uma falha no sistema da própria CEF", diz a nota.

GENTE!! PELO AMOR DE DEUS, #nubank sumiu com meu dinheiro hoje! Tinha um saldo de R$518,20 e apareceu esse "Ajuste" que deixou minha conta zerada. pic.twitter.com/iOi5kJCAHF — Pedrão (@opedromelloa) July 7, 2020

Gente eu to desesperada, o Nubank simplesmente sumiu com R$500,00 da minha conta. Eu espero que isso tenha sido um bug e que seja corrigido logo pq senão eu não sei o que eu faço. pic.twitter.com/lpxY8VZGJS — Gabi✌ (@gabi_ortsac) July 8, 2020

Eu tô desesperada que a NUBANK simplesmente comeu o dinheiro da minha conta $524,98 E não estão me atendendo pra dar suporte, cuidado com o golpe#nubank pic.twitter.com/gv5PvhxUva — Letícia né? (@le_anji) July 8, 2020

O banco, então, pediu ao Nubank para realizar estornos nas contas que supostamente teriam recebido valores a mais, mas a devolução dos valores passou a afetar clientes que também não receberam dinheiro extra. Segundo apurou o Estadão, a Caixa Econômica Federal ainda não sabe precisar qual a origem do problema - uma das possíveis explicações é de que ele estaria ligada ao pagamento do auxílio emergencial, mas ainda não há uma conclusão sobre o problema, que vem acontecendo desde abril.

Foi o que aconteceu com Letícia Vieira, 23. A auxiliar administrativa gerou um boleto para transferir para sua conta no Nubank o auxílio emergencial da mãe. Na terça, 7, foram removidos R$ 524,98 de sua conta, e posteriormente devolvidos ainda na madrugada.

Na nota, o Nubank diz que suspendeu os estornos para a Caixa, mesmo de contas que teriam recebidos valores extras. A startup aguarda informações da Caixa para o problema. "O Nubank lamenta o transtorno causado aos seus clientes e informa que, devido à imprecisão dos dados da CEF, a empresa decidiu reverter imediatamente os valores aos seus clientes mesmo não sendo responsável pela falha. Os clientes afetados já começaram a receber os valores em suas contas. A empresa aguarda esclarecimentos adicionais do banco estatal", diz o comunicado.

A reportagem fez contato com a Caixa e aguarda posicionamento. O texto será atualizado quando receber as informações.

Não é novidade

Esse, porém, não é o primeiro problema da Caixa com serviços de carteiras digitais. Na semana passada, clientes do PicPay também reclamaram ao tentar enviar da Caixa para as suas carteiras valores relacionados ao auxílio emergencial. Neste caso, houve um problema de comunicação entre os sistemas do banco e da fintech, o que fazia os valores não chegarem ao PicPay. Não houve, porém, pedidos de estornos do banco e registros de valores pagos indevidamente.

O PicPay chegou a emitir nota sobre o assunto: "Desde o início da distribuição do auxílio emergencial, mais de 2,9 milhões de usuários concluíram a transferência do benefício para o PicPay com sucesso. Por instabilidade do sistema do Caixa TEM, um pequeno percentual das transações entre o aplicativos e o PicPay não é concluído. Nesses casos, o usuário deve fazer nova tentativa. Se a Caixa tiver debitado o valor utilizado para a transferência, o estorno deverá ser realizado pelo próprio banco."