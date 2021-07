Clubhouse Segundo a empresa, será possível conversar com contatos individuais e fazer grupos de conversa no app

O Clubhouse anunciou nesta quarta-feira, 14, que vai adicionar ao aplicativo a opção de enviar mensagens diretas na plataforma. Famosa por ter apenas o formato de áudio, a empresa confirmou rumores de uma ferramenta para texto e se rendeu às mensagens entre contatos no app.

O anúncio foi feito pela empresa por meio de um comunicado e revelou que o Backchannel — como está sendo chamada a ferramenta — vai funcionar para enviar mensagens privadas. Segundo a empresa, será possível conversar com contatos individuais e fazer grupos de conversa no app, além da opção de enviar mensagens para contatos que não são amigos — o app reservou um espaço de solicitações para os usuários.

O movimento surge após várias redes sociais fazerem o caminho inverso: do texto, Twitter e Facebook, por exemplo, correram para construir uma ferramenta focada no áudio, enquanto o Clubhouse se limitava apenas no recurso de conversas ao vivo.

Agora, participantes das salas de bate papo vão poder enviar perguntas ou comentários por escrito aos criadores e conversar com a "plateia", junto aos outros usuários que também estão ouvindo a sala.

Para enviar mensagens, é necessário ter a versão mais atualizada do app e clicar no ícone de mensagem (um avião de papel), no canto inferior direito. Dentro do chat, existe a possibilidade de criar uma sala de conversa ou adicionar mais contatos e formar um grupo. Nas salas ao vivo, o mesmo ícone ficará disponível para comentários e perguntas.

A novidade está sendo lançada globalmente e deve chegar nos apps nas próximas semanas, no iOS e Android.