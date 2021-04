Florence Lo/Reuters Clubhouse é uma rede social de áudios em tempo real

A rede social de áudio Clubhouse recebeu uma nova rodada de investimentos, disse a própria empresa em encontro no domingo 18, sem divulgar o valor arrecadado. Com isso, o novo aporte levanta a avaliação de mercado da companhia para US$ 4 bilhões, segundo apurou a Reuters junto a fontes.

O aplicativo de áudio disse que a nova rodada de investimento foi liderada por Andrew Chen, da firma de venture capital Andreessen Horowitz, com grandes investidores como DST Global, Tiger Global e Elad Gil.

Clubhouse e Andreessen Horowitz não responderam a pedidos de comentários feitos pela Reuters sobre o quanto a rodada arrecadou.

Recentemente, foi revelado que o Twitter tentou comprar o Clubhouse por US$ 4 bilhões, mas o acordo que não foi finalizado.

Com sede em São Francisco, a empresa, cujo aplicativo permite que as pessoas discutam tópicos variados em salas de bate-papo de áudio, viu seu aumento de popularidade após as aparições dos bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Desde então, diversos concorrentes começaram a desenvolver suas próprias soluções de redes de áudio, como o Twitter, Facebook e até mesmo o Spotify. Especialistas não sabem se a rede social, que ainda é exclusiva para iOS, sobreviverá após essa disputa acirrada no mercado.