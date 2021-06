Florence Lo/Reuters Clubhouse é uma rede social de áudios em tempo real

O Clubhouse, aplicativo que gerou burburinho no início deste ano por ser inteiramente para bate-papos de voz em tempo real, deve dar um novo passo em direção às funcionalidades de outras redes sociais e oferecer a possibilidade de o usuário trocar mensagens privadas, segundo informou o site especializado The Verge nesta terça-feira, 22. Chamado de Backchannel, o recurso foi identificado por usuários da plataforma, mas logo foi retirado do ar.

O Backchannel deve ser uma seção dentro do aplicativo, em que os usuários poderão enviar e receber mensagens privadas por escrito – grande mudança no aplicativo, que tem foco total em áudio e, até agora, não há como se comunicar com outros usuários além da voz.

Procurados pelo Verge, um porta-voz do app comentou que testar regularmente recursos em potencial faz parte do processo de construção de produto do Clubhouse e que em alguns casos as novas funções se tornam parte do aplicativo.

Mesmo depois de estourar no começo deste ano como uma rede social “VIP”, o Clubhouse ainda é uma rede social exclusiva para usuários de iPhone. A empresa afirma que desenvolve ainda para este ano um app para Android, mas não deu mais detalhes.

Após o boom do Clubhouse, serviços como Twitter, Facebook e Spotify lançaram soluções similares para competir com o novato.