Kevork Djansezian/Reuters Brendan Iribe ocupava a presidência da Oculus antes da empresa ser comprada pelo Facebook

Brendan Iribe, cofundador e ex-presidente da Oculus – empresa de óculos de realidade virtual do Facebook – anunciou nesta segunda-feira, 22, que está deixando a empresa. Segundo o site TechCrunch, Iribe decidiu sair da companhia por divergências com executivos do Facebook sobre o futuro da Oculus.

Iribe é mais um fundador de empresa adquirida pelo Facebook que deixa a companhia que criou por não concordar com as estratégias de longo prazo da equipe de Mark Zuckerberg. O cofundador do WhatsApp, Jan Koum, e os fundadores do Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, integram a lista dos que saíram de suas empresas este ano por estarem descontentes com os planos de Zuckerberg.

Segundo apurou o TechCrunch, o executivo decidiu sair depois que o Facebook anunciou o cancelamento da próxima geração de óculos virtual conectado ao computador, o “Rift 2”, projeto liderado por Iribe. O Facebook não quis comentar.

O cancelamento do produto é um exemplo da estratégia da liderança executiva do Facebook em apostar em óculos multifuncionais que não exigem conexão com um PC ou telefone externo.

Em maio, a Oculus lançou o Oculus Go, de US $ 199, e planeja lançar o fone de ouvido Oculus Quest, de US $ 399, na próxima primavera. Um porta-voz do Facebook disse ao TechCrunch que a tecnologia que estava sendo desenvolvido por Iribe será reaproveitada em produtos futuros.

Iribe entrou no Facebook após a rede social comprar Oculus VR por US $ 2 bilhões, em 2014, época em que ele atuava como presidente executivo da companhia. Em 2016, depois de uma reorganização interna, Iribe foi transferido para chefe da divisão de realidade virtual com computadores da empresa.

O executivo foi o segundo cofundador da Oculus a deixar o Facebook. Palmer Luckey saiu da companhia no início de 2017, mas somente recentemente que o executivo explicou que a saída não foi um desejo seu.