Opener A startup canadense Opener anunciou nesta quinta-feira,12, seu novo veículo voador, chamado de BlackFly

O cofundador do Google Larry Page está interessado em carros voadores: ele financiou pela segunda vez uma startup do ramo. Page apoiou o novo veículo voador da startup canadense Opener, chamado de BlackFly, anunciado nesta quinta-feira, 12. A Opener não revelou o valor do investimento. A notícia é do site BBC.

A startup Opener afirmou que está trabalhando há nove anos na construção do BlackFly. Ele é um veículo para um tripulante apenas, tem capacidade de viajar durante 40 km e consegue atingir a velocidade de aproximadamente 100 km/h. O BlackFly tem controle do tipo joystick e, segundo a Opener, será fácil usá-lo. A startup disse que não será necessário ter habilitação para dirigir o veículo.

O BlackFly já fez mais de mil vôos em testes, um total de aproximadamente 19 mil km. Não há previsão de quando os veículos estarão disponíveis no mercado. De acordo com a BBC, os primeiros modelos serão caros, mas em um segundo momento os preços podem diminuir.

Essa é a segunda vez que Page apoia startups de carros voadores: ele também colocou dinheiro na a startup Kitty Hawk, criada por Sebastian Thrun, um dos pais do projeto de carro autônomo do Google.