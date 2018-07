Há vinte anos, Mitch Lowe invertou a lógica dos aparelhos de televisão, da TV por assinatura e das locadoras de filmes ao ajudar a fundar o Netflix. Agora, Lowe quer ir ainda mais longe: nesta terça-feira, 28, o executivo assumiu o cargo de presidente executivo da MoviePass, uma empresa que funciona como um "clube de assinatura" para cinemas.

Tudo funciona de maneira simples: a pessoa paga uma mensalidade de US$ 30 e pode assistir aos filmes que quiserem em todas as salas de cinema da cidade na qual o serviço funciona. Ao ingressar no serviço, a pessoa recebe um cartão. Depois, só precisa passar o MoviePass em máquinas de débito e assistir ao filme. Segundo a empresa, 90% das salas de cinema dos Estados Unidos já aceitam o serviço.

"Temos uma assinatura que permite você ir a qualquer cinema que aceite um cartão de débito", afirma o executivo ao site Bloomberg. "As pessoas ainda não entenderam como essa experiência pode ser grande."

Lowe afirmou ao site que a implementação do serviço deverá ser relativamente simples,apesar da indústria de cinemas e filmes ser resistente às mudanças. "Os cinemas não estão perdendo nada. Eles estão recebendo o valor integral do ingresso", afirma Lowe.