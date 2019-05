Julie Glassberg/The New York Times Travis Kalanick foi presidente executivo do Uber antes de Dara Khosrowshahi

O cofundador do Uber, Travis Kalanick, não será convidado para a cerimônia de abertura de capital da empresa, nesta sexta-feira, 10. A informação é do site Axios e do jornal The New York Times, que afirmam que a decisão partiu da diretoria da companhia. Os outros dois fundadores do Uber, Ryan Graves e Garrett Camp também devem ficar de fora da ocasião.

Cerimônias de abertura de capital costumam reunir os atuais e antigos executivos das empresas – no caso do Uber, também devem estar presentes na sexta-feira, 10, os motoristas mais antigos do aplicativo.

Kalanick deixou o cargo de presidente executivo do Uber em junho de 2017. Ele renunciou ao cargo após uma série de escândalos vir à tona, incluindo denúncias de assédio sexual de ex-funcionárias da empresa e de uso de software para enganar autoridades e concorrentes.

Dara Khosrowshahi, atual presidente executivo da empresa, assumiu o cargo logo após Kalanick, e herdou uma série de problemas da gestão anterior.

Segundo o The New York Times, Kalanick fica incomodado com as críticas à sua gestão. A reportagem também afirma que ele espera que Khosrowshahi use o IPO do Uber para marcar um novo capítulo na história da empresa.