AFP Colin Kroll foi um dos fundadores do aplicativo de vídeos curtos Vine e do aplicativo de jogos HQ Trivia

Colin Kroll, um dos fundadores do aplicativo de vídeos curtos Vine e do aplicativo de jogos HQ Trivia, foi encontrado morto em seu apartamento neste domingo, 16, na cidade de Nova York. Kroll tinha 35 anos. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, a polícia encontrou no apartamento substâncias que pareciam cocaína e heroína – suspeita-se que overdose foi a causa da morte.

O Vine foi adquirido pelo Twitter em 2012 e foi encerrado no ano passado. Kroll chegou a trabalhar por um curto período no Twitter mas teria sido demitido por mau comportamento.

O aplicativo HQ Trivia foi lançado em 2017 e fez muito sucesso. Entretanto, segundo o site Recode, a empresa enfrentou problemas financeiros no final do ano passado porque investidores estavam com receio de apostar no aplicativo após as acusações de mau comportamento de Kroll no Twitter.

Em nota, a HQ Trivia afirmou: “Ficamos sabemos hoje do falecimento do nosso amigo e fundador, Colin Kroll, e é com profunda tristeza que dizemos adeus. Nossos pensamentos estão com a sua família e amigos, nesse momento difícil”.