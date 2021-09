Lucy Nicholson/Reuters O sistema automatizado da Tesla, chamado Autopilot, está na mira de reguladores americanos

A Comissão Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) afirmou na última sexta-feira, 17, que vai enviar investigar uma colisão envolvendo um veículo da Tesla que matou duas pessoas na cidade de Coral Gables, na Flórida – o acidente ocorreu na noite da segunda-feira, 13.

A polícia de Coral Gables disse que não está claro se o Tesla Model 3 envolvido na colisão estava com o sistema de direção automatizado ativado. O acidente aconteceu em uma área residencial e duas pessoas morreram após sofrerem queimaduras graves – os corpos ainda não puderam ser identificados.

A NTSB, que faz recomendações, mas não regula montadoras de veículos, afirmou que a investigação vai se concentrar na operação do veículo e no fogo ocorrido após a colisão, que consumiu o carro depois que ele bateu em uma árvore. A agência afirmou que três investigadores da NTSB vão chegar na região na segunda-feira. “Sempre avaliamos atentamente as novas tecnologias”, disse Peter Knudson, porta-voz da agência.

O sistema automatizado da Tesla, chamado Autopilot, está na mira de reguladores americanos. No mês passado, o governo dos EUA abriu uma investigação formal sobre a tecnologia, após uma série de colisões. Em junho, autoridades afirmaram que abriram 30 investigações sobre acidentes de carros da Tesla desde 2016, em que há suspeita do uso do sistema automatizado. As colisões resultaram em 10 mortes, mas o piloto automático já foi descartado em três acidentes.

A Tesla não comentou o assunto. / COM REUTERS