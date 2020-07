Dado Ruvic/Reuters Usuários do Twitter cresceram no último ano

O Twitter registrou nesta quinta, 23, o maior crescimento anual de sua história da sua base diária de usuários ativos capazes de gerar receita, superando as estimativas de analistas e fazendo as ações da empresa subir 6%. A métrica, conhecida pela sigla mDAU, foi criada pelo Twitter por considerar que isso reflete melhor a capacidade de receita do seu serviço.

Em um ano, o mDAU cresceu 34% para US$ 186 milhões, superando a expectativa do mercado de US$ 176 milhões. A marca foi atingida primariamente por fatores externos como a quarentena e o crescimento de conversas sobre a pandemia de covid-19. A empresa, porém, não atingiu as expectativas de receita trimestral, pois a desaceleração econômica global afetou os negócios de publicidade ligados a eventos específicos.

As vendas de anúncios, que correspondem a 82% das receitas do Twitter, caíram 23% para US$ 562 milhões, uma queda que a companhia atribuiu à pausa que marcas fizeram nos anúncios por conta da pandemia e das manifestações antirracismo nos EUA. Os analistas esperavam uma receita de US$ 585 milhões, segundo dados da Refinitiv.

A receita total foi de US$ 683 milhões, queda anual de 19%, ajudada pelo crescimento do licenciamento de posts para pesquisadores e marqueteiros. O Twitter luta para oferecer alternativas de anúncios, dependendo de um pacote de ferramentas promocionais centradas em torno de grandes eventos e lançamentos de produtos, ambos afetados pela pandemia.

A empresa disse também que terminou de reconstruir sua tecnologia de gerenciamento de anúncios no segundo trimestre, o que dará suporte para o desenvolvimento mais veloz de novos formatos no futuro. A empresa também espera lançar ferramentas de análise para anúncios de respostas diretas, que são usados por desenvolvedores de apps.

Trimestre ruim

O Twitter registrou prejuízo de US$ 1,2 bilhão no trimestre, causado especialmente pelo reversão de um benefício fiscal obtido no ano passado, quando a companhia transferiu propriedade intelectual para a Irlanda. Por conta da perdas agudas relacionadas ao coronavírus, o Twitter não gerou dinheiro suficiente para tirar vantagem do benefício fiscal.

Se excluídas as questões fiscais, a companhia teve um prejuízo de US$ 127 milhões, ou 16 centávos por ação, de acordo com as expectativas do mercado de prejuízo de US$ 125 milhões.

Hack

Em uma carta para investidores, o Twitter também falou sobre a invasão hacker da semana passada, a maior falha de segurança de sua história, chamando o evento de um problema de segurança "frustrante". Jack Dorsey, presidente executivo da empresa, disse que o Twitter tomou medidas para melhorar sua segurança e "resiliência contra tentativas de engenharia social".