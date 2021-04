Reprodução/Neuralink Macaco Pager conseguiu jogar videogame sem controle, apenas usando a mente

A Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk fundada em 2016 e dedicada a pesquisar chips cerebrais em seres humanos, publicou na quinta-feira 8 um vídeo do macaco Pager jogando o jogo de 1977 Pong com a mente.

Graças a um neurotransmissor sem fio implantado no cérebro do animal, o primata conseguiu jogar videogame sem a utilização de um controle, façanha que a companhia já havia anunciado em fevereiro deste ano.

Assista à experiência abaixo, que ocorre a partir do minuto 2:15.

De acordo com o experimento, o chip instalado no cérebro de Pager permitiu que cientistas usassem aprendizado de máquina para antecipar os movimentos que o macaco utilizava no controle do jogo e, posteriormente, prever com precisão qual seria o movimento a ser feito. Depois, o experimento consistiu em tirar o controle inteiramente e o jogo começou a ser controlado mentalmente, sem que o primata sequer movesse as mãos.

Em entrevista ao programa Good Time Show em fevereiro, Elon Musk, dono da fabricante de carros elétricos Tesla e da empresa aeroespecial SpaceX, afirmou que o objetivo da Neuralink é fazer com que os macacos joguem videogame entre si. "Uma das coisas que estamos tentando descobrir é como podemos ter macacos jogando Pong uns com os outros", declarou Musk.

Até agora, o chip implantado no crânio do primata tem como objetivo apenas interagir com outras interfaces eletrônicas. "Ele não está desconfortável nem parece esquisito. E não é possível ver para onde o implante foi", acrescentou.

Musk já havia afirmado em entrevistas anteriores que é imenso o potencial desses implantes biológicos da Neuralink, que têm o tamanho de uma moeda e possuem pequenos fios elétricos para captar as transmissões nervosas do cérebro. A tecnologia poderia proporcionar uma "simbiose" entre máquina e mente humana, permitir armazenamento e reprodução memórias, curar paralisia, cegueira, perda de memória e outras doenças nervosas — ou fazer coisas simples, como trazer até você um Tesla por meio de telepatia.

Testes em animais

Essa não é a primeira vez que testes em animais são feitos na Neuralink. Em 2020, a companhia anunciou numa demonstração que previu as ações de uma porca (chamada Gertrude) que tinha um implante no crânio.

Cientistas explicam que a demonstração foi um passo pequeno, mas importante na direção de controles neurais de computador para pessoas com paralisia, por exemplo. Mas, devido à "homologia" (similaridade biológica) dos cérebros entre primatas e humanos, é preciso que os estudos avancem para testes com esses parentes mais próximos do homo sapiens.

A Neuralink garante que todos os animais utilizados nos testes recebem os devidos cuidados.

"Todos os aspectos dos cuidados desses porcos e primatas são avaliados por um time de veterinários e behavioristas, garantindo acesso a nutrição de alta qualidade, socialização e espaços enriquecidos para que performem comportamentos específicos de suas espécies", afirma a empresa no site. "Todas as tarefas comportamentais em que Pager e seus amigos participam são voluntárias por meio de reforços positivos."