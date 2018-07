Ao contrário do que se previa no passado, a versão paga do YouTube não vai depender somente de produções especiais dos próprios youtubers para atrair novos usuários. Na última sexta-feira, o YouTube Red anunciou mais um passo nesse sentido: o serviço comprou os direitos da série Cobra Kai, uma sequência do filme Karatê Kid, 30 anos após a produção do filme que marcou época. A série de TV vai estrear em 2018 e trará, como protagonistas, as estrelas originais de Karate Kid, Ralph Macchio e William Zabka.

Leia mais

De acordo com o site Hollywood Reporter, o YouTube conseguiu comprar os direitos da série após uma disputa acirrada com outros gigantes do streaming de vídeo, como Amazon, Netflix e Hulu. O caso ilustra como a disputa no segmento tem ganhado corpo, a medida que as empresas anunciam investimentos altos na produção de conteúdo original.

Cobra Kai, que tem dez episódios, tem como foco a relação complicada entre os dois protagonistas do filme. O vilão Johnny reabre a escola de artes marciais Cobra Kai. Isso reacende sua rivalidade com Daniel, que, apesar de ter alcançado o sucesso como lutador, enfrenta problemas para se manter sem a mentoria do Sr. Miyagi. Por meio do karatê, eles tentam resolver problemas e frustrações do passado e presente.

Com o investimento na série, que tem forte componente nostálgico, o YouTube tenta ganhar força com usuários em faixas etárias mais avançadas. Hoje, por conta dos conteúdos feitos pelos próprios youtubers, o serviço tem grande adesão por jovens entre 18 e 34 anos. A meta é, com esse tipo de série, atrair usuários mais velhos, com até 49 anos.

Em maio deste ano, o YouTube informou que vai investir “milhões de dólares” para produzir mais de 40 conteúdos originais para sua versão paga ainda este ano.