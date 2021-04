Denis Balibouse/Reuters - 12/12/12 Yahoo Respostas será encerrado em 4 de maio

Antes que a internet fosse tomada pelo refinado serviço de buscas do Google, o Yahoo Respostas era o lugar para sanar dúvidas — das idiotas às mais sérias. A partir de 20 de abril, no entanto, o serviço poderá ser acessado apenas em modo de leitura, sem permitir mais respostas nem perguntas. De 4 de maio em diante, será fechado e ficará na memória saudosa daqueles que navegaram pela internet antes das redes sociais.

A decisão de encerrar o Yahoo Respostas foi revelada nesta segunda-feira, 5, no topo do site do serviço. A partir de maio, os usuários serão redirecionados para a homepage do Yahoo!, que hoje pertence à operadora de telecomunicação americana Verizon após compra de US$ 5 bilhões pelo negócio em 2017. Outros produtos da companhia continuarão operando normalmente, como o de e-mail ou o portal de notícias.

As perguntas e respostas feitas por usuários da plataforma podem ser baixadas até 30 de junho deste ano. Depois disso, os dados de todos os usuários no mundo serão deletados.

Até a publicação desta reportagem, usuários da plataforma utilizavam o próprio serviço para perguntar aos outros para onde migrarão depois de 4 de maio. Até o presente momento, não chegaram a nenhum consenso.

Despedida

O Yahoo Respostas foi criado em 2005 com o intuito de trazer informação no formato de perguntas e respostas: usuário cria um tópico com uma questão, outros respondem. Com a ascensão das redes sociais, que conquistaram alcance global, e a dominância do Google, o serviço veio perdendo fôlego com o passar dos anos - chegar a 2021 parece ter ido bem além daquilo que o serviço podia oferecer.

O próprio Yahoo!, aliás, reconhece isso. Em e-mail de despedida aos usuários enviado nesta segunda-feira, a empresa justificou que está encerrando o serviço porque "tem ficado menos popular ao longo dos anos" e que quer focar os seus recursos em produtos que "melhor servem nossos membros" com conteúdo de qualidade.

O Yahoo Respostas também enfrenta problemas de credibilidade e de moderação de conteúdo em tempos de desinformação e fake news. Ao permitir que usuários publiquem conteúdo de forma anonimizada, é fácil encontrar teorias da conspiração e informações falsas circulando livremente pelos fóruns. É um fator que, talvez, tenha ajudado a manter o serviço de pé nos últimos anos.

Porém, em um período de críticas sobre o papel de serviços de internet na disseminação de conteúdo falso, o Yahoo Respostas sofria de um anacronismo extremo. Em vez de tentar moderar o conteúdo, como tentam as gigantes da tecnologia (como Google, Facebook e Twitter), o Yahoo! decidiu extinguir o serviço e apagar os rastros da história da internet.