David Paul Morris/Bloomberg Cartão está disponível para clientes da Apple nos EUA

Depois de um curto período de testes para poucos usuários, o Apple Card, cartão de crédito desenvolvido em parceria com o banco Goldman Sachs, foi liberado para todos os clientes da Apple nesta terça, 20. Os interessados poderão pedir o cartão pelo Apple Wallet, aplicativo de carteira no iOS.

Além de liberar o cartão, a Apple anunciou que o Uber entrou para o programa de recompensas do cartão. Assim, toda vez que utilizar os serviços do Uber e do Uber Eats, o usuário receberá de volta 3% do valor gasto. O Uber é o primeiro parceiro independente a oferecer recompensas de 3% - anteriormente, apenas compras em lojas da Apple, incluindo os pontos físicos e a loja virtual da Apple Store, a App Store e o iTunes.

Outras transações com o Apple Card oferecem 2% de recompensa. A Apple anunciou o cartão em março. A ideia é atrair donos de iPhones com um cartão que oferece 2% do dinheiro de volta em compras feitas sem taxas com o Apple Pay, aplicativo para gerenciar finanças que diz oferecer como diferencial a preocupação com privacidade de dados.

O cartão foi projetado para funcionar com o iPhone. Para usar o serviço, é preciso acessar o aplicativo Apple Wallet, que permite que os usuários armazenem cartões de crédito, débito, cartões de loja, passagem de avião, entre outros. Com o cartão digital em mãos, o usuário pode usá-lo em qualquer lugar que aceite o serviço de pagamento da Apple, o Apple Pay. Pelo aplicativo, será possível acompanhar os gastos, verificar saldos e checar o vencimento de faturas, por exemplo.

A Apple oferece a opção de um cartão físico feito de titânio, mas que não possui um número visível. Em vez disso, o número do cartão é armazenado em um chip seguro dentro do iPhone, o que gera números virtuais para compras online ou por telefone que exigem um número.