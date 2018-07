Reuters Companhia que criou o Windows criou fundo BR Startups em 2014

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 26, que registrou um crescimento de 16% no lucro no 1º trimestre de seu ano-fiscal, encerrado em 30 de setembro, impulsionado pela demanda de serviços de computação em nuvem. A companhia, que é fabricante do Windows, sistema operacional para computadores mais usado no mundo, tem mudado seu foco de atuação devido à forte queda nas vendas de PCs.

O lucro da empresa chegou a US$ 6,58 bilhões, ou US$ 0,84 por ação, no trimestre encerrado em setembro, ante US$ 5,67 bilhões, ou US$ 0,72 por ação, no mesmo período do ano passado. A receita da companhia aumentou 12% para US$ 24,54 bilhões. O resultado é melhor que o esperado por analistas, que acreditavam que a Microsoft registraria receita de US$ 23,56 bilhões no período.

O foco da Microsoft em aplicações e plataformas que rodam graças à computação em nuvem tem ajudado a companhia a crescer, apesar do fraco desempenho do mercado de PCs. Durante a gestão do presidente executivo Satya Nadella, os serviços da Microsoft baseados na nuvem --que incluem produtos como o Office 365, Dynamic 365 e a plataforma Azure -- tem impulsionado o crescimento da empresa.

O maior feito da companhia norte-americana neste trimestre foi alcançar US$ 20 bilhões em receita anualizada no último ano em negócios relacionados à computação em nuvem. Isso significa que a receita do último ano, multiplicada por 12 meses, alcançou a marca de US$ 20,4 bilhões, um marco que a empresa esperava alcançar neste trimestre ou no próximo.

"Alcançar US$ 20 bilhões implica em projetar que o negócio da Microsoft na área de nuvem poderá representar 20% da receita da Microsoft pela primeira vez em 2018, passando de apenas de apenas 5% em 2015", disseram analistas da consultoria KeyBanc, ao site da emissora CNBC.

Por meio de nota, Nadella comentou os números. "Nossos resultados refletem a aceleração da inovação e o aumento do uso e engajamento em nossos negócios à medida que as empresas continuam a nos escolher para ajudá-los em sua transformação digital", disse o executivo.