REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Negócio entre Musk e Twitter avançou em apenas 11 dias

Os esforços de Elon Musk para obter financiamentos na compra do Twitter foram suspensos, afirmaram pessoas familiarizadas com o assunto à agência de notícias Reuters. De acordo com as fontes, a incerteza da conclusão do negócio estaria travando as conversas com empresas. Com isso, Musk precisaria acrescentar mais dinheiro do próprio bolso para manter a oferta de US$ 44 bilhões.

O empresário tem ameaçado desistir do negócio a menos que a rede social forneça dados que respaldem a estimativa, divulgada pelo Twitter, de que contas falsas ou de spam representam menos de 5% da base de usuários. O embate culminou em uma carta dos advogados de Musk ao Twitter na segunda-feira, 6, alertando que o bilionário pode deixar a transação caso mais informações não sejam divulgadas.

Musk está prestes a pagar US$ 33,5 bilhões em dinheiro para financiar o negócio, após arranjar um empréstimo para cobrir o restante. A liquidez do empresário é limitada, uma vez que sua fortuna, avaliada pela Forbes em US$ 218 bilhões, está em grande parte vinculada às ações da Tesla, fabricante de carros elétricos liderada por ele.

Musk negociava para arranjar de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões em financiamento com um grupo de empresas de private equity lideradas pela Apollo Global, que sua contribuição em dinheiro, segundo as fontes. Essas conversas estão agora suspensas até que haja clareza sobre o futuro da aquisição, disse uma das fontes.

A pausa dá o primeiro sinal claro de que as ameaças de Musk estão interferindo nas etapas que ajudariam a concluir o negócio. O Twitter insistiu até agora que Musk está cumprindo a obrigação sob o contrato, incluindo ajudar na aprovação regulatória para a transação.

Os porta-vozes de Musk e do Twitter não responderam aos pedidos de comentários. A Apollo não comentou.

Musk vendeu US$ 8,5 bilhões em ações da Tesla em abril, após assinar acordo para comprar o Twitter, e não está claro o quanto ele tem disponível para cumprir a obrigação.

Ele levantou US$ 7,1 bilhões com um grupo de coinvestidores para reduzir sua contribuição. Musk também procurou reduzir ainda mais essa exposição, conseguindo um empréstimo de US$ 12,5 bilhões vinculado às ações da Tesla, mas o descartou no mês passado.