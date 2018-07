Reuters Motorista usava carro semi-automático da Tesla, mas não obedecia aos avisos para colocar as mãos no volante.

A Tesla começou a vender nesta segunda-feira, 13, seus carros elétricos de luxo em Dubai, marcando a primeira incursão no Oriente Médio. O local é importante para as fabricantes de carros de luxo, como a Tesla, já que os países do Golfos estão entre as mais altas demandas deste tipo de produto no mundo.

Com sede na Califórnia, a Tesla está aceitando encomendas no Oriente Médio em diversas plataformas: por meio de seu site oficial, em uma pequena loja no Dubai Mall e, em breve, por meio de um centro de serviços que está sendo construído em Dubai e previsto para abrir em julho.

O fundador da Tesla, Elon Musk, disse nesta segunda-feira, 13 que vai abrir uma loja e um centro de serviço em Abu Dhabi em 2018 e planeja expandir para o Bahrein, Omã e Arábia Saudita. Musk se recusou a falar sobre datas para os planos de expansão fora dos Estados Unidos em uma conferência de imprensa em Dubai.

Os preços da Telsa começam a partir de US$ 75 mil por seu modelo S, que tem alcance de 632 km com uma única carga.