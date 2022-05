Dado Ruvic/Reuters Empresa anunciou nova política nesta terça-feira, visando "discurso público saudável" na rede

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 10, uma nova política para combater a circulação de conteúdo duplicado e spam na rede. A partir de agora, publicações que apresentarem um trecho de texto ou sequência de imagens que foram copiadas e coladas de uma outra postagem, terão o alcance reduzido. De acordo com a empresa, a nova política busca ajudar as pessoas a encontrar informações confiáveis ​​e autênticas e promover um “discurso público saudável” no Twitter.

Em comunicado divulgado nesta terça, o Twitter chamou a prática de “copypasta”, e a relacionou com a tentativa de vários usuários de copiar o conteúdo de uma fonte original e compartilhá-lo amplamente. “Embora seja uma tática para propagar uma mensagem que pode ter vários propósitos, a prática pode ser perturbadora para a experiência das pessoas no Twitter”, escreveu a empresa.

Segundo o Twitter, esse conteúdo duplicado também pode ser usado para amplificar artificialmente uma mensagem, suprimir informações ou mesmo manipular as tendências do rede.

Seguir com a prática, contudo, não resultará na remoção desses tuítes ou na suspensão das contas desses usuários (ao menos a princípio). De acordo com o Twitter, conteúdos publicados por meio de “copypasta” estarão sujeitos apenas à diminuição de seu alcance. Assim, esses tuítes não irão aparecer nos resultados das buscas ou nos trends e nem serão mostrados para contas que não seguem o autor do tweet. Conteúdos duplicados continuarão visíveis para os usuários que seguem o autor do tweet.

Contudo, contas que estão usando automação (os chamados bots) para postar conteúdo duplicado poderão ser removidas ou suspensas. Contas cuja maior aprte do conteúdo são resultado de “copypasta” também poderão ser afetadas pela nova política.

O Twitter ainda esclareceu que não irá considerar “copypasta” quando o usuário retweeta um conteúdo existente, ou quando ele copia e cola um conteúdo já existente mas acrescenta na publicação seu próprio comentário ou reação.