O Airbnb captou US$ 555,5 milhões em uma nova rodada de investimentos, informou a empresa às autoridades americanas nesta sexta-feira, 23. Com a captação, a empresa conquistou uma avaliação de mercado em US$ 30 bilhões, segundo fontes próximas à empresa, como noticiou a agência americana Bloomberg.

Entre os investidores da nova rodada do Airbnb, estão fundos como o Google Capital, da Alphabet, e o Technology Crossover Ventures. O Airbnb, bem como os dois fundos, se negou a comentar o assunto.

Segundo fontes próximas à empresa, no entanto, a rodada de investimentos não parou por aí: os planos do Airbnb são de chegar a US$ 850 milhões nos próximos dias – em manobra permitida pela agência reguladora americana (SEC).

Se a avaliação de mercado for confirmada, o Airbnb se tornará hoje a quarta startup de capital fechado mais valiosa do mundo, perdendo apenas para Uber, ANT Financial e Xiaomi – e superando a chinesa Didi Chuxing.

Além disso, como parte da rodada de investimentos, o Airbnb permitiu a alguns de seus funcionários venderem suas participações na empresa, o que deve totalizar cerca de US$ 200 milhões.

Com as vendas feitas pelos funcionários, o Airbnb pode reduzir as pressões para uma eventual abertura de capital na bolsa de valores, uma vez que seus empregados já puderam capitalizar seu esforço. Além disso, as lutas da empresa com agências reguladoras em São Francisco, nos Estados Unidos, e em Barcelona, na Europa, atrapalham o caminho para um possível IPO.