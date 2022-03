Bruno Romani/Estadão Apple deve apresentar atualizações para iPhone e iPad em 8 de março

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 2, um novo evento para o dia 8 de março, próxima terça-feira. Chamada de "Performance no pico", a apresentação será totalmente online, sem plateia, e acontecerá às 14 horas do horário de Brasília.

Na data, espera-se que seja revelado o novo iPhone SE, aparelho de menor custo da marca porque traz aspectos mais antigos do que os últimos lançamentos. Geralmente, esse smartphone é pensado exclusivamente para mercados emergentes, como Índia e Brasil. Se confirmada, essa seria a terceira geração do modelo, primeiro lançado em 2016 e atualizado em 2020.

Rumores do mercado apontam que o novo iPhone SE deve manter o mesmo design do antecessor, com bordas e leitor biométrico (Touch ID). A diferença será a inclusão do chip visto no iPhone 13, o A15, e a possibilidade de conexão 5G. Segundo a Bloomberg, esse aparelho sairia por US$ 200 nos Estados Unidos.

Além disso, o mercado espera que um novo iPad Air seja apresentado, com novo processador e conectividade 5G, bem como novos chips para computadores Mac.