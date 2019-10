Mike Segar/Reuters Amazon teve apelo rejeitado em ação envolvendo funcionários terceirizados

A Amazon apresentou queda no lucro líquido pela primeira vez em mais de dois anos, mostrou balanço divulgado na tarde desta quinta-feira, 24. No terceiro trimestre deste ano, o lucro líquido da empresa foi de US$ 2,1 bilhões, o equivalente a US$ 4,23 por ação, abaixo dos US$ 2,9 bilhões, ou US$ 5,75 por ação, obtidos em igual período de 2018.

O lucro por ação também ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 4,59. A Amazon apresentava lucros recordes até o último trimestre, quando o aumento dos gastos na transição para entrega em um dia para clientes Prime e outras iniciativas começaram a aparecer em seus resultados.

As vendas líquidas, por sua vez, aumentaram 24% no mesmo período de comparação, de US$ 56,6 bilhões no terceiro trimestre de 2018 para US$ 70 bilhões no terceiro trimestre deste ano.

Após a divulgação do balanço, a ação da Amazon caía mais de 8% nos negócios do after hours em Nova York.