Dado Ruvic/Reuters Serviço de assinatura de podcasts da Apple deveria ir ao ar em maio

A Apple anunciou, na última semana, que resolveu adiar o lançamento de seu serviço de assinatura de podcasts para junho, depois que alguns criadores de conteúdo tiveram problemas com seus programas na plataforma. Segundo um e-mail que a agência de notícias Reuters teve acesso, usuários reclamaram de atrasos na publicação de seus episódios, mesmo depois de carregá-los no serviço. O plano de assinaturas estava programado para começar neste mês.

Em abril, a empresa californiana informou que estava lançando um recurso para que criadores de podcast pudessem cobrar por seus programas. No serviço, a Apple mantém uma comissão de 30% de uma assinatura no primeiro ano e depois reduz as comissões para 15%, semelhante à sua App Store.

A ferramenta, segundo a empresa, abrangia podcasts e shows e estaria disponível em mais de 170 países, onde a Apple opera. A expectativa era que os usuários tivessem uma plataforma personalizada, com opções de descobertas relacionadas aos seus interesses, além de acesso à conteúdos independentes e um botão — o smart play — que guia a reprodução dos conteúdos de acordo com o último acesso ao programa.

“Há 15 anos, a Apple deu destaque aos podcasts, oferecendo aos criadores uma plataforma de qualidade e aberta para informar, entreter e inspirar centenas de milhões de ouvintes no mundo todo”, disse Eddy Cue, vice-presidente de software de internet e serviços da Apple. “Temos muito orgulho em liderar a próxima fase dos podcasts com as assinaturas do Apple Podcasts. Estamos empolgados em apresentar essa nova plataforma poderosa aos criadores do mundo todo e mal podemos esperar para ouvir o que eles vão produzir”, afirmou o executivo em abril.

A empresa ainda não informou uma data exata para o novo lançamento do serviço de assinaturas nem se o problema com os criadores de podcast já foi resolvido.//COM REUTERS