REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo Tesla, de Elon Musk, divulgou resultados financeiros

A fabricante de automóveis Tesla informou nesta quarta-feira, 3, que sua receita mais que dobrou no primeiro trimestre deste ano, encerrado em 31 de março, chegando a US$ 2,7 bilhões. Segundo informações divulgadas pela empresa, o crescimento na receita foi impulsionado pelo recorde nas entregas dos veículos Model X e Model S.

A companhia de Elon Musk entregou 25 mil veículos para consumidores, marcando um recorde da empresa desde que abriu seu capital, em 2010. Com este número, a fabricante vê um crescimento de 69% no número de unidade entregues em relação com o mesmo período do ano passado.

Apesar dos resultados positivos, no entanto, as perdas líquidas da Tesla cresceram no primeiro trimestre para US$ 330 milhões contra US$ 282,3 milhões no ano anterior. Segundo a empresa, as perdas teriam sido causadas por conta da aquisição da Solar City, empresa de painéis solares de Elon Musk, e que causou baixa de US$ 100 milhões no caixa da empresa.

A Tesla, porém, afirmou que ainda conta com US$ 4 bilhões em dinheiro. Este valor, segundo a empresa, é o suficiente para lançar o carro Model 3, em julho. Mais popular, o novo automóvel da Tesla deve ajudar a empresa a bater a meta de produzir 500 mil carros por ano a partir de 2018.