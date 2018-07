CREDITO

O Twitter divulgou estimativas desanimadoras e crescimento do número de usuários mais lento do que o esperado nesta terça-feira, 27, o que levou as ações do microblog a cair mais de 10% após o fechamento do mercado. As estimativas sugerem que o Twitter precisa de mais tempo para conseguir competir com outras redes, como Facebook e Instagram.

A estimativa de receita do Twitter para o quarto trimestre ficou entre US$ 695 milhões e US$ 710 milhões, bem abaixo dos US$ 739 milhões estimados por analistas de acordo com a Reuters. Os executivos não explicaram a queda na estimativa.

O Twitter informou que alcançou a marca de 320 milhões de usuários, o que representa um crescimento em relação aos 316 milhões de usuários registrados no trimestre anterior. Contudo, o número também ficou abaixo das expectativas dos analistas, que previam que o microblog já estaria alcançando 324 milhões de pessoas por mês.

Este é o primeiro balanço divulgado pelo Twitter após Jack Dorsey, cofundador do serviço, assumir o cargo de CEO. “Com uma companhia como o Twitter, sempre existe um grande risco ao se fazer grandes mudanças”, disse um dos acionistas do Twitter e CEO da PureFunds, Andrew Chanin.

“Ainda estamos contratando e investindo em talentos de maneira a atender nossas prioridades”, disse Dorsey a investidores, após a divulgação dos resultados.

Desde que Dorsey se tornou CEO do Twitter, ele já tomou duas ações para mudar os rumos da rede social. O primeiro deles foi um corte de 8% dos funcionários, com o objetivo de tornar a empresa mais eficiente. A empresa também anunciou a criação de um novo recurso chamado Moments para atrair usuários novatos, além de contratar um ex-executivo do Google, Omid Kordestani, como novo presidente do conselho.

A receita do Twitter subiu 57,6%, para 569,2 milhões de dólares no trimestre. O prejuízo líquido diminuiu para US$ 131,7 milhões, ou US$ 0,20 por ação, no trimestre encerrado em 30 de setembro. No mesmo período do ano passado, o prejuízo era de US$ 175,5 milhões, ou US$ 0,29 por ação. Excluindo itens, o Twitter lucrou US$ 0,10 por ação.

