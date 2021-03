Amazon A Echo Show 10 é uma aposta da Amazon para aumentar as opções de suas caixinhas conectadas com tela

A Amazon inicia nesta quarta-feira, 17, a venda no Brasil da Echo Show 10, novo dispositivo da linha de caixas de som conectadas da empresa. Com destaque para a grande tela de 10,1 polegadas, a caixinha potente tem suporte a aplicativos como Netflix e Prime Video, e sai por R$ 1,9 mil.

A Echo Show 10 é uma aposta da Amazon para aumentar as opções de suas caixinhas conectadas com tela. A versão anterior, Echo Show 8, possui um display de 8 polegadas, com auto-falantes embutidos. No novo aparelho, a tela é ligada ao sistema de som, mas pode se mexer para os lados e em ângulos. É preciso reservar um espaço maior para encaixar o dispositivo, que pode girar até 360º.

É justamente a tela que promete fazer valer o dispositivo: com uma câmera de 13 megapixels (MP) é possível fazer chamada de vídeo pelo aparelho, que ajusta sozinho o foco para manter o usuário sempre ao centro da imagem. Nas configurações, também é possível habilitar para que o display acompanhe o usuário enquanto ele se mexe, tendo, assim, a tela sempre de frente para alguém. O display também tem brilho e ajuste automático para assistir séries e filmes.

O conjunto de novidades é útil principalmente para quem quer trazer a assistente de voz Alexa para um espaço maior dentro de casa. O dispositivo pode ser usado na cozinha, como um tablet de receitas, por exemplo, ou como uma câmera de segurança interna — é possível configurar para acessar as imagens à distância, pelo aplicativo da Alexa.

No som, a caixinha — que não é nada pequena — tem dois tweeters com direcionamento frontal e um subwoofer que direciona o som de acordo com o ambiente e, assim como as versões anteriores, pode se conectar com Spotify, Amazon Music e outros dispositivos de som.

Em relação à privacidade, a Echo Show 10 tem um botão físico para desligar o microfone e uma proteção também física para fechar a câmera. A tela também pode ser travada, basta habilitar nas configurações para que ela não acompanhe o usuário nos movimentos (também é possível configurar para quais movimentos ela pode se movimentar). As funções da Alexa, como rotinas, receitas e previsões continuam integradas, agora com a ajuda do display que pode ser personalizado.

Na contramão da Amazon, a Apple está deixando de investir em suas próprias caixinhas de som conectadas. A empresa californiana informou na última semana que vai descontinuar a versão grande da HomePod. Anunciada em 2017, o dispositivo continuará recebendo atualizações, mas não será mais vendido. A Apple continua com as linhas HomePod Mini no mercado de smart speakers.

