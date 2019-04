Bloomberg/Chris J. Ratcliffe O Uber deve chegar à bolsa de Nova York em maio

O aplicativo de transporte Uber decidiu vender US$ 10 bilhões em ações em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), informou a agência de notícias Reuters, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa fará o registro público da abertura de capital nesta quinta-feira, 11. Esse valor em ações faria do IPO do Uber um dos maiores de empresas de tecnologia de todos os tempos – a empresa ficaria atrás apenas da gigante chinesa Alibaba, que abriu capital em 2014.

O Uber está buscando uma avaliação entre US$ 90 bilhões e US$ 100 bilhões, influenciado pela performance ruim das ações de sua rival Lyft, que fez IPO no mês passado. Bancos de investimentos chegaram a dizer ao Uber que a empresa valeria até US$ 120 bilhões. O Uber recentemente foi avaliado em US$ 76 bilhões no mercado privado.

A maioria das ações vendidas seria emitida pela própria empresa, enquanto uma parcela menor seria de propriedade de investidores do Uber, disse uma das fontes à Reuters.

O Uber fará sua rodada com investidores durante a semana do dia 29 de abril, após o registro público do IPO que deve ser feito ainda esta semana. Na rodada, será estabelecido o preço do IPO. Segundo as fontes, o Uber deve chegar à bolsa de Nova York em maio.

O Uber não comentou o assunto.

O Uber faz parte de um grupo de empresas de tecnologia que vão fazer IPO este ano, que incluem o aplicativos de transporte Lyft, a plataforma corporativa Slack, o serviço de hospedagem Airbnb e a rede social Pinterest.

A Lyft estreou na bolsa no mês passado. Logo no segundo dia, as ações da empresa recuaram e fecharam abaixo do preço do IPO, que era de US$ 72. Nesta terça-feira, 9, as ações da empresa fecharam em US$ 67,4.

Nesta segunda-feira, 7, o Pinterest moderou as expectativas para o seu IPO. Em um documento, a empresa afirmou que pretende oferecer ações por US$ 15 a US$ 17 cada papel. Com esse preço, a rede social seria avaliada em cerca de US$ 11,3 bilhões – um valor abaixo do esperado, já que a última avaliação do Pinterest no mercado privado foi de US$ 12 bilhões em 2017./COM AGÊNCIAS REUTERS