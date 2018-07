Reuters/Yves Herman O novo Samsung Galaxy S9+ chegou ao Brasil com preços a partir de R$ 4,9 mil

Leia mais

Com as vendas do Galaxy S9 abaixo do estimado, a Samsung lucrou menos que o esperado no segundo trimestre deste ano: a fabricante ganhou US$ 13,3 bilhões entre abril e julho, US$ 90 milhões a menos que o previsto para o período. No relatório, divulgado nesta terça-feira, 31, a empresa justifica que os ganhos foram menores devido à queda do lucro de divisão de aparelhos móveis, responsável por 40% da receita do grupo.

No trimestre, a área de divisão de dispositivos móveis lucrou US$ 2,4 bilhões, uma queda de 34% em relação ao período anterior. A Samsung disse que as perdas foram acentuadas devido à competição com os fabricantes de smartphones da China.

A fabricante também deu poucos motivos para que os investidores esperem uma rápida recuperação na área de dispositivos móveis. Ela cita a intensa competição esperada para o segundo semestre, além de preocupações de que seus smartphones mais caros não tenham inovação o suficiente para impulsionar as vendas.

Park Jung-hoon, gestor de fundo na HDC Asset Management, que detém ações da empresa, concordou com a estimativa.

“A Samsung já perdeu para a China em competição de preço e está sendo ameaçada por modelos chineses do ponto de vista de design e força de hardware”, disse.

Veja os principais recursos do novo Galaxy S9, da Samsung











Foto: Washington Post/David Orr A Samsung apresentou neste domingo, 25, os novos smartphones Galaxy S9 e Galaxy S9+. Com design bastante parecido com o Galaxy S8, lançado em 2017, os aparelhos trazem inovações na câmera e no uso de inteligência artificial. Confira a seguir os principais destaques. Foto: AP/Richard Drew A tela do Galaxy S9 tem 5,8 polegadas e segue as mesmas regras adotadas pela Samsung na edição do ano passado, com bordas curvas e tela quase infinita. Já o S9+ vai na mesma linha, mas com tela de 6,2 polegadas. Foto: AP/Richard Drew A principal novidade no design do Galaxy S9 é a mudança na posição do leitor de impressão digital, agora localizado na parte traseira superior, logo abaixo das lentes da câmera. Para quem quer segurança, o aparelho também conta com leitor de íris, a partir da lente frontal. Foto: AP/Richard Drew Tanto o Galaxy S9 como sua versão mais cara terão abertura de lente variável, de forma semelhante ao que acontece em câmeras fotográficas profissionais – permitindo fotos mais iluminadas ou com melhor foco. Além disso, um novo sensor de processamento de imagem vai permitir que os smartphones façam vídeos em slow motion com mais detalhes. Os dois aparelhos têm câmera frontal de 8 MP e traseira de 12 MP; a diferença é que o S9+ traz duas lentes na parte de trás; já o S9, só uma. Foto: AP/Richard Drew Em 2017, uma das principais novidades da Apple foram os animojis, que deixavam os usuários mandar mensagens como pandas e unicórnios. A Samsung contra-atacou e trouxe como uma das principais novidades da S9 os AR Emojis, avatares personalizados que capturam as expressões faciais do usuário e as transformam em pequenos vídeos com som, podendo ser usados em aplicativos de mensagens. Além de poder criar seu próprio avatar, será possível ainda, graças a uma parceria da sul-coreana com a Disney, enviar mensagens como Mickey, Minnie ou Os Incríveis Foto: AP/Richard Drew Lançada no ano passado, a assistente pessoal Bixby agora estará integrada à câmera do S9, podendo executar funções como traduzir placas na rua em uma língua estrangeira ou identificar comidas em um prato para mostrar suas informações nutricionais. Foto: AP/Richard Drew Os dois aparelhos vão usar o chip Snapdragon 845, da Qualcomm, processador de oito núcleos que pode chegar a desempenho de 2,8 GHz. O armazenamento poderá variar entre 64 GB, 128 GB e 256 GB. As semelhanças acabam por aí: a versão mais simples do celular premium da Samsung traz tela de 5,8 polegadas, 4 GB de memória RAM e bateria de 3.000 mAH; já o S9+ tem 6,2 polegadas, 6 GB de memória RAM e bateria de 3.500 mAH Foto: Samsung Quatro opções de cores estarão disponíveis no S9 e no S9+: preto, prata e azul, já tradicionais, e a nova violeta – por coincidência, a cor Pantone para o ano de 2018. Foto: Reuters Nos Estados Unidos, tanto o S9 como o S9+ serão lançados em 16 de março; já a pré-venda começa nesta sexta-feira, 2. Os aparelhos não tem data para chegar ao mercado brasileiro Foto: Reuters Lá fora, o S9 será vendido por preços a partir de US$ 720; já seu irmão mais luxuoso começa na faixa de US$ 840. A Samsung ainda não divulgou o preço dos aparelhos no País.

Mudanças. Agora, a Samsung está apostando em celulares com telas dobráveis. A divisão de telas da companhia anunciou que criou uma tela “praticamente inquebrável”, que poderia ser dobrada e que já passou em testes de segurança nos EUA.

“Esperamos que a adoção dessa tela sirva como catalisador para o estagnado mercado de celulares”, disse KyeongTae Lee, vice-presidente dos negócios de dispositivos móveis da Samsung, a analistas.

A empresa também estima lançar seu novo Galaxy Note mais cedo este ano, já em agosto.

O dia é marcado pelo anúncio de demonstração financeira de fabricantes de smartphones. Mais cedo, a chinesa Huawei Technologies, terceira maior fabricante de celulares do mundo, divulgou que teve o crescimento de vendas mais lento desde o primeiro semestre de 2013. Já a Apple deve divulgar crescimento na receita e no lucro trimestral ainda nesta terça-feira apoiada em vendas do iPhone.