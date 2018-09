Ben Stansall/AFP Preço final pago pela Comcast é quase 61% maior que a proposta inicial oferecida pela Fox

A Comcast foi a vitoriosa na disputa pela rede britânica Sky, derrotando a 21th Century Fox numa batalha que durou um mês e cujo resultado deverá reformular o panorama da mídia. Com uma oferta final de 29,7 bilhões de libras, ou aproximadamente US$ 39 bilhões (R$ 158 bilhões), a gigante de TV a cabo americana arrebatou a Sky de Rupert Murdoch e da Walt Disney Company, que vem comprando a maior parte da companhia de Murdoch, a Fox.

A batalha final pelo controle da Sky, companhia de TV por assinatura cujo alcance se estende por toda a Europa, ocorreu em um leilão em três turnos em um único dia, supervisionado pela Takeover Panel da Grã-Bretanha. No final, o lance feito pela Comcast, de 17,28 libras por ação da Sky, foi o vencedor, derrotando a oferta da Fox, de 15,67 libras por ação.

A Comcast e seu diretor executivo, Brian L. Roberts, tiveram êxito nessa incursão internacional para criar um império, ganhando um posto avançado na Europa. A Sky também representa mais uma fonte de conteúdo que será valiosa à medida que as empresas de mídia e telecomunicações tradicionais vêm competindo com a Netflix. Embora a Comcast já seja proprietária da NBC Universal, mais programas originais e direitos de programas esportivos a ajudarão a reter seus assinantes atuais e atrair novos.

“Este é um grande dia para a Comcast”, disse Roberts. “Esta aquisição nos permitirá aumentar de modo eficiente e significativo nossa clientela e expandirmos internacionalmente”.

Martin Gilbert, chairman do comitê do conselho de administração da Sky, que supervisionou as propostas de aquisição da companhia, afirmou em comunicado que a oferta da Comcast foi “um resultado excelente” para os acionistas e recomendou sua aceitação.

Embora a Comcast tenha sido a vencedora definitiva do leilão, uma questão não resolvida é se a Fox e a Disney, que em breve será sua proprietária, venderão a participação de 39% que já detêm na Sky para sua rival. Analistas especulam que a Fox e a Disney estariam dispostas a trocar essa participação pelos 30% de participação que a Comcast possui no serviço de streaming americano Hulu.

Também não está definido se os acionistas aceitarão bem a compra feita por Roberts. A oferta da Comcast é quase 61% maior do que a proposta inicial da Fox de US$ 23 bilhões no final de 2016. Murdoch fundou a Sky nos anos 1990, que desde então se tornou uma das principais empresas de banda larga e TV da Europa. As duas empresas interessadas na compra da Sky cobiçavam o alcance internacional do canal, que possui 23 milhões de clientes em cinco países europeus – além do seu conteúdo original e dos direitos de transmissão de jogos de futebol da Primeira Liga Inglesa.

Estratégia. Com essa base no exterior a Comcast pode se diversificar além do mercado americano, onde a redução dos serviços de cabo em favor daqueles sem fio ou baseados na internet desacelerou o crescimento das suas operações com TV paga e banda larga tradicionais.

A Sky também vem desenvolvendo uma plataforma de streaming de vídeo conhecida como Q, que Roberts categorizou como algo “impressionante”.

Raramente uma batalha multibilionária pela aquisição de uma companhia teve conotações tão dramáticas, com o leilão sendo supervisionado pelo governo e se realizando durante um fim de semana. Mas essa batalha já era dramática há quase dois anos.A Fox pretendia comprar 60% da Sky no final de 2016. Era a segunda vez em uma década que a família Murdoch tentava adquirir pleno controle da Sky. A primeira tentativa foi em 2011, mas ela foi obrigada a se retirar em meio a um escândalo de escutas telefônicas na Grã-Bretanha envolvendo um tabloide de propriedade da família.

A oferta de aquisição da Sky feita pela Fox em 2016 foi recebida com ceticismo pelos órgãos reguladores e legisladores britânicos, que temiam dar a Murdoch um controle demasiado do mercado de mídia da Grã-Bretanha. A família Murdoch já controla organizações de notícias do país como o The Sun e o The Times, e havia preocupação de que um controle total do braço de notícias da Sky daria a ela poder excessivo.

Mas finalmente a Fox foi autorizada a se candidatar à compra da Sky pelo governo britânico. No ano passado a companhia concordou em vender a maior parte do seu ativo – incluindo sua participação de 39% na Sky, para a Walt Disney, numa transação de US$ 52,4 bilhões.

A Sky acabou de tornando o alvo principal de uma guerra complexa de lances. A Comcast fez a oferta mais alta no segundo trimestre do ano, em parte para arruinar a oferta da Disney de aquisição da maior parte da Fox. A Fox então elevou sua oferta pela Sky. A Disney venceu sua disputa pela Fox, mas não o controle da Sky. A Comcast, porém, não abandonou a Sky. Pelo contrário, ela e a Fox continuaram a sua briga pelo domínio da companhia, o que levou o Takeover Panel a anunciar esse leilão fora do comum que se realizou no sábado.

*Tradução de Tereza Martino.