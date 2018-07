A Comcast disse nesta quinta-feira, 19, que desistiu de tentar adquirir ativos de mídia de propriedade da Fox e que vai se concentrar na oferta pelo grupo europeu de TV paga Sky. Depois do anúncio, as ações da Comcast, negociadas na bolsa de valores de Nova York, fecharam o dia com alta de 2,72%.

Às 15h (horário de Brasília), os papéis da Fox recuavam 0,67%. No fim do pregão, a Fox conseguiu recuperar um pouco e fechou o dia com queda de 0,26%. As ações da Walt Disney, que fechou um acordo para comprar os ativos da Fox, terminarão o dia com alta de 1,30%.

"A Comcast não pretende continuar com a aquisição dos ativos da Twenty-First Century Fox e se concentrará em nossa oferta recomendada pela Sky", disse a empresa. A Disney praticamente encerrou a disputa pelos ativos da Fox com uma oferta de US$ 71 bilhões em dinheiro e em ações no mês passado, que superou a oferta da Comcast, que era de US$ 66 bilhões em dinheiro.

O tempo para a Comcast apresentar uma nova oferta está acabando, já que os acionistas da Fox devem deliberar sobre o acordo com a Disney em 27 de julho. A Comcast abandonou a oferta pelos ativos da Fox por causa de preocupações com o preço, desinvestimentos que poderiam ser necessários para concluir o negócio e pelo impacto no valor de sua oferta pela Sky, disseram fontes próximas ao assunto à Reuters.

A operadora de cabo agora vai se concentrar na oferta de US$ 34 bilhões para adquirir 61% da Sky. A Fox, que possui 39% da Sky, também está procurando adquirir a participação majoritária. A disputa pela Sky faz parte de uma batalha maior travada na indústria do entretenimento, com os gigantes da mídia mundial investindo dezenas de bilhões de dólares para poder competir com a Netflix e a Amazon.com.