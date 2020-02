Mason Trinca/Reuters Mac Pro pode ter 1,5 TB de RAM e processador Intel Xeon de até 28 núcleos

Nesta quarta-feira, 19, a Apple, revelou os preços no Brasil do Mac Pro, seu computador topo de linha anunciado em junho de 2019, durante uma conferência de desenvolvedores da empresa. Na configuração básica, em formato de "torre" (que funciona como um computador único), o preço anunciado em dezembro era de R$ 56 R$ mil. Agora é possível saber o valor da versão mais cara da máquina: o modelo customizado da versão "Rack" (onde é possível acoplar várias máquinas por trilhos) pode sair por até R$ 440 mil reais.

Nessas especificações, o Mac Pro tem processador Intel Xeon com 28 núcleos de 2,5 GHz e turbo Boost de até 4,4 GHz. A memória é de 1,5 TB e o processamento de vídeo tem um conjunto com duas placas AMD Radeon Pro Vega II Duo. O SSD tem capacidade máxima de 8 TB

Todas as preferências podem ser adicionadas e combinadas na hora da compra, com opções que ainda incluem armazenamento e softwares pré instalados, como o Final Cut Pro X e Logic Pro. As vendas começaram na quarta-feira pelo site da marca.

Apesar dos preços altos, é bom lembrar que Mac Pro não é um computador comum: ele é voltado a produtores de conteúdo de vídeo, áudio e games, que precisam de sistemas mais potentes para o funcionamento.