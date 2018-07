Estadão Segundo Pedro Guasti, presidente executivo da Ebit, os números refletem a reação da economia brasileira neste ano

O comércio eletrônico brasileiro teve um bom momento no início de 2017, mesmo em meio à crise: segundo dados do relatório Webshoppers, feito pela consultoria especializada Ebit, lojas online no Brasil faturaram R$ 21 bilhões no primeiro semestre deste ano, em crescimento nominal de 7,5% contra o mesmo período do ano passado.

O número de pedidos também cresceu 3,9%, saltando de 48,5 milhões em 2016 para 50,3 milhões este ano. É a primeira vez que o e-commerce brasileiro bate a marca de 50 milhões de pedidos no 1º semestre. O relatório foi divulgado nesta quarta-feira, 23, pela Ebit.

Segundo Pedro Guasti, presidente executivo da Ebit, os números refletem a reação da economia brasileira neste ano. Além disso, a queda nos preços ajudou as lojas online: segundo o índice FIPE Buscapé, que monitora preços do e-commerce brasileiro, houve deflação de 5,38% nos preços nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2017.

Outro destaque foi o crescimento do número de consumidores que fizeram compras online, chegando a 25,5 milhões de usuários, com expansão de 10,3%. Para o segundo semestre, a expectativa da consultoria é de alta: com datas fortes como Dia das Crianças, Natal e Black Friday, a estimativa de crescimento é de 12% a 15%. Considerando o ano inteiro de 2017, a Ebit prevê que o e-commerce brasileiro cresça cerca de 10%.

Setores. De acordo com os dados da Ebit, os setores de moda (14,8%), saúde (12,2%) e casa (10,6%) lideraram o e-commerce em número de pedidos.

Quando o assunto é faturamento, no entanto, os três segmentos ficam longe do pódio. Em primeiro lugar, está o mercado de telefonia/celulares, com 22,3% das receitas, seguido por eletrodomésticos, com 18,8%, e eletrônicos, com 9,6%.

Outro destaque do levantamento publicado pela Ebit nesta quarta-feira é o crescimento das vendas online via smartphones: segundo o relatório, as compras feitas com celulares cresceram 35,9% em número de pedidos e 56,2% em termos de faturamento.