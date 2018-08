Bloomberg/ Bess Adler O faturamento total do comércio eletrônico no primeiro semestre deste ano foi de R$ 23,6 bilhões, de acordo com uma pesquisa da Ebit

A empresa de pesquisa de mercado Ebit informou nesta quarta-feira, 29, que o setor de comércio eletrônico no Brasil registrou aumento de 12,1% no faturamento no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi positivo, embora a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no final de maio, tenha prejudicado os negócios.

Segundo o relatório, o faturamento total do primeiro semestre deste ano foi de R$ 23,6 bilhões, enquanto que no mesmo período do ano passado foi de R$ 21 bilhões. O bom desempenho foi resultado da expansão de 8% na quantidade de pedidos, atingindo o número de 54,4 milhões. Além disso, o valor médio dos pedidos foi de R$ 433, um aumento de 3,8 %.

“O resultado do primeiro semestre poderia ter sido ainda melhor se não fosse a paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu às vésperas da Copa do Mundo, período em que, tradicionalmente, as vendas de TVs, que é um produto de alto valor agregado, estão aquecidas”, disse o consultor de negócios da Ebit, Pedro Guasti.

Projeção. A Ebit afirma que comércio eletrônico no Brasil deve crescer 12% este ano, com aumento de 8% no número de pedidos, para a marca de 120 milhões, e avanço do valor médio dos pedidos de 4%, para R$ 445. O faturamento deve subir para R$ 53,4 bilhões em 2018 – no ano passado, o faturamento foi de R$ 47,7 bilhões.