A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 4, por 15 votos a 0 a indicação de Juarez Quadros para o cargo de presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no lugar de João Rezende, que entregou o cargo em agosto passado.

A indicação de Quadros, entretanto, ainda precisa passar ainda pelo plenário do Senado Federal.

Substituição. Quadros foi indicado à presidência da Anatel depois que João Rezende, que exerceu o cargo até o fim de agosto, optou por renunciar ao cargo. Desde então, a Anatel está sem presidente. A agência reguladora é liderada por Rodrigo Zerbone, que assumiu a vice-presidência da Anatel em agosto, em substituição a Marcelo Bechara.

Esta, porém, não é a primeira vez que Quadros ocupa uma posição no governo. Ele foi ministro das Comunicações entre abril e dezembro de 2002, no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele, que é engenheiro, também exerceu cargo de secretário executivo e secretário de fiscalização e outorgas. Além disso, foi diretor da Telebrás e conselheiro da Telerj, da Telesp e da Embratel.