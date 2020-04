O sonho do fundador do SoftBank, Masayoshi Son, de ter um império global de tecnologia está desmoronando. O Vision Fund, sua iniciativa de US$ 100 bilhões que apostava em empresas que usariam inteligência artificial para mudar o mundo, já vinha tendo problemas no passado. Agora, com a crise do coronavírus, a angústia com as grandes apostas feitas pela empresa causa ainda mais dor. Segundo uma análise da Reuters, mais da metade do capital do fundo está em startups que sofrem com o impacto do vírus ou mostravam dificuldades antes do surto.

Com o isolamento social, o gasto das pessoas em aplicativos de transporte, como o Uber, caiu mais de 50%. O SoftBank tem várias empresas do tipo em seu portfólio – caso da americana, mas também da chinesa Didi, que é dona da brasileira 99, por exemplo. Além disso, seis startups apoiadas pelo SoftBank postergaram para o ano que vem os planos de abrir seu capital.

O conglomerado japonês já sinalizou uma perda de 1,8 trilhão de ienes (US$ 17 bilhões) no fundo para o ano até março – durante o qual a aposta "intuitiva" de Son na WeWork implodiu espetacularmente – abalando apoiadores do Oriente Médio que bancaram grande parte do dinheiro do fundo.

Reuters Masayoshi Son, presidente executivo do SoftBank: apostas erradas

Embora muitos problemas no portfólio das empresas datem antes da pandemia, o colapso econômico resultante expôs o que os críticos chamam há muito tempo de uma estratégia extraordinariamente arriscada de aplicar grandes somas em negócios sem trajetória consolidada, na expectativa de que isso lhes permitisse dominar grandes novos mercados.

“O Vision Fund está uma bagunça. Trata-se de um caso em que uma organização com muito dinheiro saiu investindo sem a devida diligência”, disse Joe Bauernfreund, presidente executivo da Asset Value Investors, que tem ações do SoftBank.

Son transformou o SoftBank em investidor de tecnologia nos últimos três anos e criou o maior fundo de investimento em startups de estágio avançado do mundo no Vision Fund. Certamente, alguns investimentos estão indo melhor, mas os exemplos são escassos, pois a pandemia aumenta os problemas. A dor é particularmente forte nos transportes e no setor imobiliário, que representam US$ 43 bilhões em investimentos e incluem a empresa de compartilhamento de carros Getaround, o vendedor de imóveis OpenDoor e a corretora imobiliária Compass.

As restrições de circulação em todo o mundo chegaram ao mercado para as quatro principais empresas de transporte público do portfólio, com a Ola da Índia suspendendo as operações nas cidades da Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia, disseram três pessoas com conhecimento do assunto.

O SoftBank e a Ola se recusaram a dar declarações sobre a situação.

O Uber, cujas ações estão 40% abaixo do preço de oferta pública inicial de ações de 2019, disse no mês passado que tinha reservas de caixa suficientes para enfrentar a crise. A Grab, do sudeste asiático, disse que seu negócio de entrega de alimentos está indo bem. A Didi, da China, não quis comentar.

O fundo não inclui todos os US$ 13 bilhões investidos pelo próprio SoftBank na startup WeWork, ou a aposta do SoftBank na operadora de satélites OneWeb, que entrou com pedido de falência no mês passado.

Entre as startups apoiadas pelo SoftBank, pelo menos seis adiaram os planos de abertura de capital para 2021, incluindo a BigCommerce, que fornece sites de comércio eletrônico para empresas como a Toyota e a Sony, segundo três pessoas que não estavam autorizadas a falar com a mídia e pediram para não ser identificadas.

O Vision Fund apostou na DoorDash, uma startup de entrega de alimentos dos Estados Unidos que confidencialmente entrou com pedido de abertura de IPO, mas também está reavaliando esse plano, devido à volatilidade do mercado de capitais, disse uma quarta pessoa. A DoorDash se recusou a comentar. A BigCommerce não respondeu a solicitação de entrevista.

Abertura de capital

Ver startups conseguindo abrir seu capital (IPO, na sigla em inglês) são um meio vital de aumentar os recursos do Vision Fund, que além do SoftBank, tem investidores como o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) e a Mubadala de Abu Dhabi. Ambos receberão dividendos caso os IPOs sigam em frente - um acordo incomum para esse fundo.

O PIF e a Mubadala nas últimas semanas expressaram nova preocupação com o desempenho do fundo e sua capacidade de pagar dividendos, disseram duas pessoas diretamente cientes das conversas."Como parceiros com uma visão de longo prazo, discutimos (com o SoftBank) as melhores maneiras de otimizar o desempenho do fundo, pois todos enfrentamos esses difíceis tempos econômicos", disse um porta-voz da Mubadala. O PIF se recusou a fazer comentários.

Contrapartida

Consumidores em casa devido às restrições de movimento trouxeram ao portfólio alguns pontos positivos. Por exemplo, o uso do aplicativo de vídeo curto TikTok está aumentando, com a operadora chinesa Bytedance comprometendo-se a quase dobrar o número de funcionários até o final do ano. Os pedidos subiram na empresa de comércio eletrônico sul-coreana Coupang, e as ações da plataforma de atendimento médico da Ping An Good Doctor da China dobraram de preço neste ano.

No geral, desde que as startups tenham dinheiro suficiente para enfrentar a crise, a recuperação poderá ocorrer, disseram especialistas. Mas os pontos positivos são escassos. A startup indiana de hotéis Oyo é um exemplo da abordagem de Son de fornecer grandes somas para a rápida expansão antes que a empresa provasse que poderia ganhar dinheiro. Desde então, as restrições de movimento precipitaram o colapso da indústria global de viagens.

A Oyo voltou atrás nas garantias de receita de hotéis que estão no centro de seu modelo de negócios, alegando força maior, e está ajustando a força de trabalho e diminuindo a expansão, disseram as três pessoas. A Oyo não quis comentar a situação.

Reputação

As credenciais de investidor do presidente executivo Son se baseiam em uma aposta antecipada na líder chinesa de comércio eletrônico Alibaba. No entanto, o bilionário teve uma série de contratempos, incluindo o resgate da WeWork após uma tentativa fracassada de abertura de capital. As startups de todo o portfólio têm se esforçado para demonstrar caminhos para a lucratividade ou adotaram medidas como cortar funcionários, pois a rápida expansão alimentada por dinheiro da SoftBank chegou ao fim.

Com as perdas estimadas do Vision Fund, analistas disseram que seus investimentos agora estão provavelmente avaliados abaixo do custo. Além disso, os problemas deixaram os planos de Son de arrecadar um segundo megafundo em frangalhos.Os financiadores e as partes interessadas do SoftBank, incluindo a ativista e gerenciadora de investimentos americana Elliott Management, pediram um comitê no conselho para supervisionar os grandes investimentos de Son, disseram as pessoas.

"Não acho que o Vision Fund tenha funcionado da maneira que muitos esperavam", disse o parceiro de risco Ben Narasin, da New Enterprise Associates. "Em alguns casos, é uma questão em aberto se as apostas (do SoftBank) fizeram sentido conforme estabelecido. Outras foram certeiras, mas provavelmente serão prejudicadas pelas novas realidades devido à covid-19.”

O impacto econômico do vírus excedeu em muito o que o fundo esperava nos primeiros dias do surto, disse um parceiro do Vision Fund sob condição de anonimato. “Em novembro, o SoftBank indicou que cerca de 15 das empresas do Vision Fund provavelmente iriam à falência. Claramente, o mundo mudou desde novembro”, disse Chris Lane, analista da Sanford C. Bernstein, que continua otimista com as ações do SoftBank. "Não me surpreenderia se cerca de 30 delas falirem." / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA