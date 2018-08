Ralph Orlowski Facebook é a rede social mais famosa do mundo

O Facebook detalhou, por meio de uma postagem em seu blog oficial, como coleta e usa dados de pessoas que não têm cadastro na rede social. A empresa, que confirmou na última semana que coletava as informações pessoais de não usuários, explicou que usa uma rede de sites e aplicativos, além de propaganda para coletar as informações.

Segundo o diretor de produto do Facebook, David Baser, os dados são coletados de sites e aplicativos que usam os serviços do Facebook para tornar o conteúdo e a publicidade de seus anunciantes mais relevantes. Entre as ferramentas para coletar os dados estão plug-ins sociais como os botões de Curtir e Compartilhar que tornam os outros sites mais sociais e ajudam o usuário a compartilhar conteúdo no Facebook.

Os logins facilitados pelo Facebook, que aparecem como opção em aplicativos e sites que permitem ao usuário pular o cadastro, também são usados.

Outra forma que a rede social usa para coletar dados de usuários é por meio do Facebook Analytics. A plataforma, criada pela rede social, ajuda desenvolvedores de sites e aplicativos a entenderem o comportamento das pessoas que usam seus serviços.

Os anúncios do Facebook e ferramentas de mediação, que permitem que sites e aplicativos exibam e entendam a eficácia de uma propaganda anunciada na rede social ou em outras plataformas também é uma forma de coletar dados.

Tipo de dados. Segundo Baser, os aplicativos e sites que usam o botão curtir ou o Facebook Analytics enviam informações para ajudar o Facebook a melhorar o conteúdo e os anúncios.

“Quando um site usa um de nossos serviços, o navegador envia os mesmos tipos de informações para o Facebook que o site necessariamente recebe para poder funcionar”, diz o executivo ao exemplificar que informações como qual navegador e sistemas operacionais estão sendo usados, assim como IP e cookies, que servem para os sites saberem o que você já visitou antes, são coletados.

Uso. O Facebook disse que usa as informações para fornecer serviços para sites e aplicativos, melhorar a segurança e proteção da rede social, além de aprimorar produtos e serviços.

A empresa diz que usa informações como o endereço de IP, informações do navegador e/ou sistema operacional. Isso permite, diz Baser, que a rede social traduza o botão Curtir em seu idioma, identificar se o usuário está conectado, número de visitantes únicos em um site e quais desses visitantes possuem conta no Facebook para enviar anúncios para que eles virem usuários.