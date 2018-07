Reuters/Charles Platiau Os escritórios da Deezer em Paris, na França

Do gospel brasileiro ao reggaeton de Porto Rico, passando pelo hip-hop holandês, o serviço de streaming de música Deezer está procurando os nichos de mercado no qual pode se destacar para competir de frente contra pesos-pesado como Spotify e Apple.

A empresa francesa fundada em 2007 sabe que tem pouca esperança de ter sucesso com seus competidores atacando no mercado de hits globais como Taylor Swift e Ed Sheeran. No lugar disso, a empresa tem apostado em gêneros locais, em mercados em que a música não é cantada em inglês, acreditando que pode atrair seus fãs, em um posicionamento de mercado "alternativo".

Parte dessa estratégia começou neste ano, com um programa chamado Deezer Next, no qual times de editores locais tem de identificar talentos em gêneros de nicho e criar conteúdo original com eles, da mesma forma que o Netflix.

É uma forma da empresa não só diferenciar seu catálogo, mas também de reduzir sua confiança nas gravadoras, que ficam com boa parte das receitas do serviço de streaming. A Deezer diz dar 60% de sua receita para as gravadoras, mas tenta negociar para reduzir essas margens no futuro. Hoje, a Deezer tem 40 editores no mundo – no Brasil, quem faz esse serviço é uma mulher, Yasmin Muller.

"Acredito na localização do conteúdo", disse Hans-Holger Albrecht, presidente executivo do Deezer, à Reuters. "O Spotify é focado em playlists. Nós queremos nos diferenciar. Foi o que nos fez ser o principal serviço para fãs de gospel no Brasil." Além do conteúdo, o Deezer também foca em mercados que o Spotify ainda não entrou, especialmente na América Latina e na África.

9 dicas e truques para ouvir música na Deezer











Foto: Carolina Ingizza/Estadão Usa a plataforma de streaming de música da Deezer? O Estado separou dicas e truques para quem quer explorar os recursos do serviço de música que já tem 12 milhões usários no mundo e mais de 43 milhões de faixas disponíveis. Confira na galeria! Foto: Carolina Ingizza/Estadão Não sabe o que ouvir? Com a função Flow, disponível logo na home do aplicativo, a Deezer te oferece uma playlist infinita baseada no seu gosto musical. Conforme o usuário vai interagindo com o aplicativo e favoritando músicas, ele vai aprendendo quais sugestões são interessantes para quem está ouvindo. A vantagem desse serviço é que a pessoa pode ouvir músicas continuamente sem se preocupar em adicionar músicas à fila de reprodução. Foto: Carolina Ingizza/Estadão O aplicativo de streaming de músicas também oferece para todos os usuários um meio fácil de ver a letra das músicas. As faixas que possuem um ícone de microfone ao lado de seu nome têm o recurso disponível. Basta dar play e clicar sobre a imagem do disco para ver a letra aparecendo como em um karaokê. O único defeito da função é que músicas muito alternativas e lançamentos acabam não tendo o recurso. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se as músicas que o usuário quer ouvir não estiverem na Deezer, ele pode fazer upload delas no serviço. Para isso, após logar no site pelo computador, a pessoa precisa clicar na sua foto de perfil na barra lateral, selecionar “mais” e depois clicar em “meus MP3”. Em seguida, basta selecionar os arquivos que quer subir para a plataforma e eles ficarão na nuvem do programa. Quando sincronizar, o usuário poderá ouvir suas músicas em qualquer dispositivo. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Conforme o usuário vai ouvindo músicas na plataforma, ele pode selecionar o ícone de coração ao lado do nome das músicas para favoritá-las. Com isso, o serviço de streaming vai montando uma playlist com todas as músicas que a pessoa gosta. Chamada de “Mais queridas”, a playlist é um recurso simples, mas que ajuda o usuário a ter sempre uma opção fácil para ouvir só aquilo de que já gosta. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Na Deezer, também é possível ajustar o áudio das canções e a qualidade de transmissão das músicas. Para isso, é só entrar no seu perfil, clicar em “configurações”, selecionar “configurações de áudio” e depois ajustar o equalizador e personalizar o áudio das músicas para o seu gosto. Na mesma aba, o usuário também consegue reduzir a qualidade de streaming através da rede móvel para consumir menos dados. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Outro bom recurso é poder controlar a transição entre as músicas. Ao entrar em “configurações de áudio”, dentro da aba de configurações, existe a opção de crossfade, que abaixa uma música conforme aumenta a próxima. É possível inclusive controlar a quantidade de segundos que terá essa transição gradual. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Uma função legal do aplicativo da Deezer é o smart cache. Ele é um recurso que armazena no smartphone as faixas que o usuário mais ouve para que elas sejam carregadas mais rapidamente em situações em que a internet não é das melhores. O smart cache funciona até para quem não é assinante do serviço, e todos podem alterar a quantidade de memória que querem liberar para o recurso. Os ajustes ficam na aba “aplicativo”, dentro de “configurações”. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Outro recurso de que todos os usuários podem desfrutar é o Deezer Labs. Ele é uma área que concentra todas as novidades que estão sendo testadas na plataforma. O usuário pode ir até “configurações” e clicar em “Deezer Labs” para ver qual recurso novo está em fase de teste. Se quiser, é possível experimentar a novidade que pode ou não ser efetivada no aplicativo. Foto: Carolina Ingizza/Estadão A Deezer também oferece vários aplicativos que podem ajudar os usuários a terem uma melhor experiência com música. Um dos mais legais é o Stateeztics, que traça o perfil musical do usuário com base nas músicas que ele tem ouvido na plataforma de streaming. Para ver todos os apps disponíveis, é só acessar a Deezer pela plataforma e clicar em “aplicativos” na barra lateral.

Negócios. Achar um caminho lucrativo para isso, porém, é apenas uma das muitas difíceis tarefas da empresa, que tem hoje cerca de 9 milhões de assinantes em todo o mundo. Para efeitos de comparação, o Spotify tem hoje cerca de 60 milhões de assinantes globalmente.

Controlada pelo investidor bilionário Len Blavatnik, hoje o Deezer perde 60 milhões de euros por ano nessa aposta local, mas espera que o crescimento do serviço de streaming ganhe aceleração nos próximos anos para tornar os esforços suficientemente válidos. "É um mercado muito jovem, com penetração global de 10%. Ainda há muito potencial", diz Albrecht.

A expectativa do banco Goldman Sachs é que, em 2030, o setor de streaming de música fature US$ 28 bilhões, em crescimento de 16% ao ano. Hoje, a Deezer fatura 300 milhões de euros por ano, e é líder de mercado na França, onde a empresa já é lucrativa há cinco anos. "Isso mostra que nosso modelo pode ser lucrativo e precisamos de tempo para replicar o sucesso no exterior", disse Albrecht. No mercado global, a empresa está em quarto lugar, atrás de Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Hoje, os usuários do Deezer ouvem uma média de 30 a 60 horas de música por semana, o que permitiu à empresa calibrar seu algoritmo para recomendar às pessoas o que elas querem ouvir no trabalho, na academia ou em casa, junto com playlists feitas pelos 40 editores da companhia espalhados pelo mundo. / TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS