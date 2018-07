Dado Ruvic/Estadão Aprenda como proteger alguns de seus dados disponíveis no Facebook

Milhões de brasileiros usam o Facebook diariamente, mas poucos sabem que fornecem informações pessoais -- e de seus amigos -- que são usadas pela empresa de Mark Zuckerberg e até mesmo por terceiros. Nos últimos dias, a revelação de que informações de milhões de usuários do Facebook foram usadas pela Cambridge Analytica, uma empresa da de análise de dados, fez a confiança dos investidores despencar e levar junto as ações e o valor de mercado da rede social.

Para evitar que seus dados caiam nas mãos de empresas, como a Cambridge Analytica, veja abaixo o que fazer para proteger sua privacidade na rede social:

1. Cuidado com os jogos e questionários divertidos

Foi por meio dessa ferramenta que a Cambridge Analytica conseguiu as informações de 50 milhões de usuários para usar na campanha eleitoral de Donald Trump. A primeira medida para evitar esse tipo de problema é não participar desses jogos, que dependem da sua autorização para acessar os dados da sua conta na rede social. Caso você já tenha participado de algo parecido, é preciso acessar Configurações, clicar em Aplicativos e excluir todos os apps conectados com o Facebook, ou pelo menos os que você não conhece ou confia.

2. Mude suas configurações de privacidade

O ideal é que dados como postagens, número de telefone, solicitações de amigos entre outros não estejam abertos para todos os usuários da rede social. No caso da empresa Cambridge Analytica, além de dados pessoais também foram solicitados dados de amigos e acesso as atividades dentro da rede social e quem não tinha essas informações bloqueadas acabou repassando os dados também dos amigos.

Para mudar as configurações de sua privacidade, é preciso acessar a área de Configurações e depois Privacidade. Lá você pode ver as postagens, o número de telefone, lista de amigos, quem pode solicitar amizade e se mecanismos de fora do Facebook podem se veicular ao seu perfil. Clique em Editar para mudar o nível de privacidade de cada um dos itens para ter certeza de que esses dados são acessados apenas por amigos.

3. Cuidado com quem é seu amigo

Parece neurótico, mas seus amigos também precisam ter cuidados com as configurações de privacidade para você estar protegido. Caso contrário, você não terá controle de quem pode usar as fotos e textos publicados por ele em que você está marcado. Nessa caso, não tem jeito, a melhor coisa é pedir para que seus amigos também fiquem atentos às configurações de privacidade.

4. Ativar configurações de segurança adicionais

É possível reforçar a segurança no Facebook, pedindo que a rede social envie alertas de login em dispositivos e navegadores que você normalmente não usa. É possível ainda ativar a autenticação em duas etapas, o que faz o site mandar um código que será exigido para entrar na rede social, além do uso da tradicional senha. Para isso, acesse as Configurações, depois Segurança e Login e acesse Editar no tópico Configurações de Segurança Extras para ativar os recursos.

5. Como excluir a conta no Facebook

Caso você ainda se sinta inseguro para usar a rede social, a única forma de impedir que seus dados sejam usados é excluindo sua conta. Isso porque, apesar de você tomar todas as precauções possíveis, ainda há brechas para que seus dados sejam vistos e compartilhados. Para deletar a conta, é preciso informar a rede social, que fará o procedimento por você -- a conta não é desativada automaticamente e a exclusão é definitiva.

Se não tiver certeza sobre a exclusão de sua conta na rede social, é possível deixá-la inativa até decidir. Para isso, acesse Configurações, depois Geral e Gerenciar Conta. Depois, clique na opção Desativar sua conta. A rede social vai exigir que você digite sua senha e explique o motivo da saída.

Antes disso, se quiser baixar os conteúdos postados na rede social, é possível baixar todos os seus dados pessoais, incluindo fotos e vídeos, mensagens e conversas no bate-papo. Para isso, acesse Configurações, Geral e depois "Baixar uma cópia dos seus dados do Facebook".