Divulgação/Virgin America

A companhia aérea Virgin America vai oferecer um novo serviço de entretenimento a partir de março de 2016: quem voar em um dos aviões da empresa poderá ter acesso a bordo para qualquer uma das 30 milhões de músicas do catálogo do Spotify, bem como poderá ler uma coleção de artigos do The New York Times. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 20, em comunicado à imprensa. É a primeira vez que um serviço de streaming de música fecha uma parceria desse tipo com uma empresa aérea.

Além da biblioteca de 30 milhões de canções, o Spotify criou 60 playlists especiais para a Virgin America – entre elas, há seleções especiais para quem voa para destinos como Nova York ou Chicago, só com músicas sobre aquelas cidades.

“No Spotify, procuramos maneiras diferentes de trazer a música para dentro da vida dos consumidores. A parceria com Virgin America é um jeito excelente de levar o Spotify para os viajantes”, disse Erin Clift, vice-presidente global de marketing do Spotify. Já a parceria com o New York Times trará uma seleção de conteúdos especiais, com ênfase nas editorias de negócios, viagens e tecnologia.

Não é a primeira parceria da Virgin America com um serviço de streaming: no mês passado, a companhia aérea comandada por Richard Branson anunciou um acordo com a Netflix que dará acesso a toda a biblioteca de séries e filmes da plataforma de conteúdo on-demand dentro de um voo – incluindo hits como House of Cards e Orange is the New Black. O acordo com a Netflix também passará a valer a partir de 2 de março de 2016.