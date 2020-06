Giphy Órgão britânico investiga potencial redução de concorrência no país após compra por US$ 400 milhões do Giphy

A aquisição do Facebook da popular plataforma Giphy está sendo examinada pela órgão regulador de concorrência do Reino Unido por potencialmente reduzir a concorrência no país. A empresa comprou o Giphy, um site para criar e compartilhar imagens animadas, ou GIFs, em maio para integrá-lo ao seu aplicativo Instagram.

Enquanto uma investigação formal ainda está para começar, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) iniciou nesta sexta-feira, 12, a primeira etapa de uma investigação, pedindo comentários de qualquer parte interessada sobre a transação.

O Facebook não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O Giphy tentou suprimir algumas das preocupações em uma declaração. “Todos continuarão a ter o mesmo acesso ao Giphy. Esperamos demonstrar como essa parceria é uma vitória para nossos usuários, parceiros e criadores de conteúdo”, afirmou.

O acordo, estimado em cerca de US$ 400 milhões pelo site Axios, ocorre quando o Facebook já está sob análise por questões antitruste, e a empresa agora está envolvida em uma polêmica por sua decisão de não contestar publicações inflamatórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.